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【西班牙疫情】或延長封城 疫情15日内未必受控

環球社會熱點 18:48 2020/03/16

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西班牙官員周一（16日）表示，新冠肺炎疫情有機會於15日内仍無法受控，政府或考慮延長封城期限。

歐洲的新冠肺炎疫情嚴峻，確診人數逼近8000，確診者更包括首相夫人。西班牙宣布進入緊急狀態15日，禁止國民離開寓所。但有西班牙官員周一（16日）表示，疫情有機會於15日内仍無法受控，政府或考慮延長封城期限。

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西班牙政府14日宣布全國進入緊急狀態15日，要求全國4670萬人留在寓所，上班、前往醫院求診或出門購買日用品除外。全國進入緊急狀態下，所有餐廳、酒吧、酒店、學校及非必要的零售店都關閉，而銀行等公共設施則維持基本服務。

路透社報道，西班牙交通大臣阿瓦洛斯（Jose Luis Abalos）表示，他認爲西班牙無法在15日内戰勝疫情，更指出政府「顯然將要延長目前情況（緊急狀態）。」（Obviously we will have to extend this situation.）

西班牙政府已採取各項防疫措施，包括使用無人機公開呼籲民眾留在家中。雖然葡萄牙對遊客關閉與西班牙接壤的邊界，但西班牙目前仍未完全關閉邊界，仍然允許工人通過。

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同時，西班牙內政大臣馬拉斯卡（Fernando Grande-Marlaska）表示，關閉西班牙邊界為其中一個考慮措施。他表示關閉邊界為一種遏制病毒傳播的真正選擇，將於周一與其餘歐盟國家部長討論關閉邊界及其餘措施。

根據西班牙政府的官方數字，該國截至周日（15日）的新冠肺炎確診人數升至7753人，確診死亡人數則升至288人。西班牙的新冠肺炎確診病例目前為全球第5高，僅次於中國内地、意大利、伊朗及南韓。

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