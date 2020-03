【西班牙疫情】或延長封城 疫情15日内未必受控

▲ 西班牙官員周一(16日)表示,新冠肺炎疫情有機會於15日内仍無法受控,政府或考慮延長封城期限。

歐洲的新冠肺炎疫情嚴峻,確診人數逼近8000,確診者更包括首相夫人。西班牙宣布進入緊急狀態15日,禁止國民離開寓所。但有西班牙官員周一(16日)表示,疫情有機會於15日内仍無法受控,政府或考慮延長封城期限。

西班牙政府14日宣布全國進入緊急狀態15日,要求全國4670萬人留在寓所,上班、前往醫院求診或出門購買日用品除外。全國進入緊急狀態下,所有餐廳、酒吧、酒店、學校及非必要的零售店都關閉,而銀行等公共設施則維持基本服務。

路透社報道,西班牙交通大臣阿瓦洛斯(Jose Luis Abalos)表示,他認爲西班牙無法在15日内戰勝疫情,更指出政府「顯然將要延長目前情況(緊急狀態)。」(Obviously we will have to extend this situation.)

西班牙政府已採取各項防疫措施,包括使用無人機公開呼籲民眾留在家中。雖然葡萄牙對遊客關閉與西班牙接壤的邊界,但西班牙目前仍未完全關閉邊界,仍然允許工人通過。

同時,西班牙內政大臣馬拉斯卡(Fernando Grande-Marlaska)表示,關閉西班牙邊界為其中一個考慮措施。他表示關閉邊界為一種遏制病毒傳播的真正選擇,將於周一與其餘歐盟國家部長討論關閉邊界及其餘措施。

根據西班牙政府的官方數字,該國截至周日(15日)的新冠肺炎確診人數升至7753人,確診死亡人數則升至288人。西班牙的新冠肺炎確診病例目前為全球第5高,僅次於中國内地、意大利、伊朗及南韓。

