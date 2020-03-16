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信義光能全年純利按年升近3成　派末期息8.5仙

金融經濟 18:36 2020/03/16

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信義光能去年多賺24億元，按年升29.7%，派末期息8.5仙。

信義光能（00968）公布去年業績，錄得純利24.16億元，按年升29.7%；收入90.96億元，按年升18.6%；每股盈利按年升21.8%至30.28仙，派末期息每股8.5仙，2018年則為4.2仙。

集團表示，去年收入增加主要驅動力來自兩大核心業務，分別是太陽能玻璃及太陽能發電場。太陽能玻璃因平均售價穩定上升，該業務收入按年增加21.7%至 67.67億元。太陽能發電場收入按年增加16%至22.27億元，主要是2018年新增容量的首個全年度貢獻及2019年新增容量的發電量貢獻。

行政總裁李友情在電話會議上表示，因為太陽能玻璃分部的毛利率按年升32.1%，以及太陽能發電廠分部的毛利貢獻按年升18.3%，毛利率升至76.5%，故去年整體毛利按年增加32.1%至39.11億元，毛利率上升至43.0%。

他表示，新冠肺炎疫情沒有影響集團太陽能玻璃生產；惟建設工程，包括太陽能電站、生產綫建設等因疫情延期，3月已恢復正常。

他續指，太陽能玻璃價格去年保持向上走勢，如果排除疫情因素，今年價格是穩定上升的趨勢。但現時歐洲疫情升級，難以評估未來價格走勢，故未能進行毛利預測。

信義光能去年5月拆分上市的信義能源（03868）同時公布業績，去年純利按年升20.3%至8.91億元，收入按年升32.7%至15.93億元。派末期息每股8.5港仙。

信義能源表示，公司業務不受疫情影響，太陽能發電在發疫期間正常運作，且隨著全國復工復產理想，征收社會用電附加費不變化，料不會影響今年的補貼回收。此外，公司正尋求優質併購項目，主要在內地用電量大及經濟發達地區，例如東部及東南部地區。

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