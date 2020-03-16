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澳博全年EBITDA升13%增派息　疫情重大不利今年表現

金融經濟 18:29 2020/03/16

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澳博去年EBITDA按年升13%，但料今年業績勢受疫情影響。

澳博控股 （00880） 公布，去年EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前溢利）增長13.2%至42.13億元，勝預期，建議增派末期息1港仙至22港仙，全年股息增3.4%至30港仙。澳博直言，疫情定衝擊上半年或之後業績，但於路氹的綜合度假村項目「上葡京」已於去年底竣工，續以今年下半年開業為目標。

澳博去年博彩淨收益331.59億元，按年跌1.5%。旗艦新葡京娛樂場年內的博彩毛收益按年減少17.6%，經調整新葡京EBITDA及應佔溢利則分別按年增加12.9%及17.3%。

澳博業務受阻於新型冠狀肺炎（COVID-19）爆發，預期將對本集團2020年上半年甚或其後的業績產生重大不利的影響。然而，現階段未能預測其全面影響或持續時間，須視乎疫情發展情況及防控力度。

澳博指出，上葡京總樓面面積52.1萬平方米（未計7.7萬平方米的停車場），包括具有「 上葡京」、 「Palazzo Versace」及「Karl Lagerfeld」（老佛爺）標誌的酒店大樓，提供1900間酒店房，以及一個娛樂場，總成本約390億元。

除了酒店，澳博於去年5月和今年1月與中國免稅品集團、NYH零售管理（即新八佰件）簽署零售租用合約。

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香港股票 疫情 博彩 澳博控股（00880）

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