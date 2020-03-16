【新冠肺炎】零售業資助「杯水車薪」　商戶批政府太遲處理疫情

▲ ALOT Living品牌總經理鄭潤良坦言，8萬元的資助金額僅屬杯水車薪，可支付工廈一個月租金。（資料圖片）

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延，消費市道疲弱。 政府公布「零售業資助計劃」 ，每間合資格商戶可獲得一筆過8萬元資助。有零售商戶認為，資助金額屬「杯水車薪」，認為派糖亦無助刺激消費。

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「防疫抗疫基金」 預留56億元撥款推行該計畫，料可惠及7萬間零售商戶。零售集團或連鎖店最多可獲得300萬元資助，換言之不可獲得多於38間分店的資助。政府預期，第一期資助將會在4月內發放。

可支付工廈1個月租金

售賣日本、泰國進口家具的ALOT Living有意申請政府的資助計劃，不過品牌總經理鄭潤良坦言，8萬元的資助金額僅屬杯水車薪。ALOT Living目前有三間分店，分別位於中環、荃灣及觀塘工業大廈。鄭解釋：「8萬元可作支付工廈的1個月租金，惟對於中環、荃灣店，則只可應付3分之1。」

政府實際支援欠奉 派糖作用不大

鄭潤良指，目前各項派糖措施的作用不大，無助刺激消費。「政府太遲處理疫情、採取封關等措施，零售商戶的角色十分被動」。他又稱，若然政府不處理好民生問題，甚至目前的「股災」，對今年市道前景不感樂觀。鄭認為政府以「積極不干預」為由，欠實際行動提振經濟、消費，最終只會落入惡性循環，企業結業、裁員，進一步經濟衰退。

▲ ALOT Living把貨倉內部分積存貨品、陳列品以5折至6折優惠促銷。（資料圖片）

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疫情爆發之下，ALOT Living把貨倉內部分積存貨品以5折至6折優惠促銷，一方面穩定公司的現金流，另一方面維持生意額。不過，新冠肺炎全流大流行的情況下，進口及定製家具的生產時間延長，同時使品牌在澳門開店計畫暫時擱置。

記者：葉泳珊