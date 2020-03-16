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【美國減息】金管局：如經濟壓力持續　CCyB最低可降至零

金融經濟 18:12 2020/03/16

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金管局總裁余偉文表示，今次下調逆周期緩衝資本比率，預期可釋放出約5000億元額外放貸額。（陳國峰攝）

金管局早前將香港銀行「逆周期緩衝資本」（ CCyB）比率由2%下調至1%。金管局總裁余偉文表示，預期可釋放出約5000億元資金，冀做法可釋出政策空間，加強援助中小企。他又指，CCyB比率最低可減到零，如未來經濟壓力持續，會視乎情況再決定是否調整CCyB比率。

金管局下周將會與銀行及商界代表會面，商討CCyB比率下調後，如何進一步協助中小企。

相關文章：金管局下調逆周期緩衝資本至1%　即時生效

環球金融市場波動，余偉文預期未來市場會繼續「大上大落」，呼籲投資者要做好風險管理。

美國重啓量寬，被問到會否預期金融海嘯後資金流入本港，推升資產價格的情況重演，余偉文指，要視乎投資者對本港市場的看法，目前評論資產價格言之尚早。

金管局：續密切監察市場情況

香港銀行資產質素方面，他指現時銀行壞帳率仍然非常低，僅0.5%至0.6%，但提醒如未來失業率上升，或會影響個人貸款質素，而企業貸款質素亦可能因公司倒閉而惡化；金管局會密切監察情況。不過，他強調港銀資本充足率非常充足，可吸收壞帳造成的損失。

今日港元拆息未有因美國減息而回落，余偉文指，有熱門新股正在集資，使港元拆息企穩，預期新股集資完成後港元拆息會跟隨回落。

記者：謝智聰

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