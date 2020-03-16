【停課不停學】擴增實境App促互動學習　在家自學天文地理

▲ 由澳洲墨爾本開發者建立的應用程式「JigSpace」，便是利用ARKit技術，以擴增實境（AR）內容呈現的百科全書。

新冠肺炎病毒肆虐，本港中小學將不早於4月20日復課。停課期間，不少家長表示因要長時間陪讀而倍感壓力。其實家長現時可透過科技協助，藉由手機或平板的教育應用程式（App）與孩子互動學習，減輕壓力。

由澳洲墨爾本開發者建立的應用程式「JigSpace」，便是利用ARKit技術，以擴增實境（AR）內容呈現的百科全書。程式涵蓋超過十個知識範疇，主題包括：科學、機械、生活、天文及歷史等。用家可隨意縮放物件比例，按照指示互動、 認識事物的原理。

▲ Featured類別中的「New Horizons」就會讓用家走到太陽系邊緣，並探訪美國太空總署的太空船。（蘋果提供照片）

程式的用法相當簡單，連接互聯網後就可選取有興趣的題目，然後為3D影像定位。程式會透過裝置的鏡頭，指導用家將畫面中央的十字指標，瞄準至水平位置。當3D影像出現後，用家可隨時將圖像放大、縮小或扭轉角度，改變比例和視點。而畫面下方就有文字描述，讀完後可按左邊的箭咀繼續指令。畫面左邊亦有錄像按鈕，用家可錄下眼前的AR影像，與朋友分享。

據資料顯示，由同一位開發者開發的另一款程式「Jig Workshop」，則可讓用家自行建立AR內容，以及將3D物件製作具有動態效果的動畫內容，在分享給他人觀看及使用。目前程式有過千件物件，供用家置入到現實場景中。

▲ Jig Workshop設有入門教學。 目錄內有多達1,100件物件可供用家置入現實場景中。（蘋果提供照片）

值得注意的是，由於JigSpace及Jig Workshop主要使用蘋果的ARKit應用，因此目前程式只適用於蘋果設備，包括iPhone及iPad。

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JigSpace下載連結：按此下載

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責任編輯：曾曉汶