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【新冠肺炎】回收基金推抗疫資助　回收商每月最多獲2萬

商業 18:13 2020/03/16

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回收基金諮詢委員會推出1億港元的「一次性回收業抗疫資助計劃」，同時延長較早前的「一次性租金資助計劃」6個月，與業界共度時艱。(資料圖片)

鑑於新型冠狀病毒感染疫情，回收行業亦受影響。回收基金諮詢委員會今日宣布推出「一次性回收業抗疫資助計劃」，協助業界度過難關，同時延長較早前的「一次性租金資助計劃」6個月，與業界共度時艱。

委員會決定預留約1億港元推出「一次性回收業抗疫資助計劃」，為每家回收商之營運成本上提供為期6個月的即時財務支援，每間回收商每月資助上限為2萬港元，資助期由1月1日至6月30日，合共最多12萬港元。即日開始接受申請，申請限期為資助計劃完結日。

計劃適用於今年1月1日或之前開始運作的回收商，回收商如欲申請，只需遞交簡單的證明文件，例如商業登記副本、回收物料交易記錄及作業地點的照片等。之前曾成功申請回收基金企業資助計劃之回收商，只需進行簡易程序即可申請，無需重新提交証明文件。預計第1期發放首3個月資助款項可於今年4月起落實，其餘則於今年年中一併發放。

【紓困措施】回收基金「一次性租金資助計劃」　即日起接受申請

另外，較早前的「一次性租金資助計劃」，原本的資助由去年10月開始為期6個月，現時將延長6個月至今年9月30日，合共為期12個月。計劃延長後，每間回收商的每月資助上限為一半租金或25,000港元（以較低者為準），最高可獲租金資助提高至30萬港元，申請資格及準則維持不變，申請限期亦會延長至新的資助計劃完結日。已成功申請較早前「一次性租金資助計劃」的企業，將會收到專函通知延長資助期，毋須重新申請，只需繼續保留租金收據及有效租約作核實。

支援中小企　回收基金資助額升至1500萬

責任編輯：蘇穎琪

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