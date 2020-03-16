港華燃氣去年多賺近7% 派末期息15仙

▲ 港華燃氣指，新冠肺炎導致工商業用氣需求減少，加上提供優惠政策，相信會為今年業績帶來影響。

港華燃氣 （01083） 公布，去年多賺6.9%至13.1億元，若撇除商譽減值撥備，純利則按年升19%至14.6億元。每股盈利46.06仙，派末期息15仙，按年持平。燃氣收報3.7元，跌7.5%。現價股息率約4.1厘。

港華燃氣指，由於新型冠狀病毒肺炎疫情推遲春節假期復工時間，社會消費及生產大幅萎縮，對工商業用氣、用水需求大減。同時，各地政府相繼推出應對疫情支援中小企業扶持措施，要求公用事業企業針對性地實施降低收費、延後繳費等優惠政策，料對集團今年業績帶來實質影響。

去年度整體燃氣銷售量增長11%至111.2億立方米，加上平均售氣價提升，帶動營業額按年增9.6%至129.2億元。按分部計，銷售及經銷管道燃氣和相關產品的營業額增11%至108.4億元，燃氣接駁則增加2.8%至20.9億元。

港華燃氣表示，去年全球地緣政局不穩，加上中美貿爭議，內地經濟發展面臨下行壓力，特別是內地的出口製造業，導致訂單減少，對集團的售氣量升幅造成影響。

但隨中國政府推動綠色發展，為管道天然氣市場帶來發展機遇，集團已開展綜合能源服務和分布式能源項目，目前項目總數已增至127個，涵蓋城市燃氣、分布式能源、燃氣管網建設、汽車加氣站，以及銷售氣體相關用具和延伸業務等。

相關文章：新奧去年純利倍增 末期息增加四成