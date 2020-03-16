  • 21°C
香港時間 : 2020316日 (一) 18:45
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

港華燃氣去年多賺近7% 派末期息15仙

金融經濟 17:52 2020/03/16

分享：

港華燃氣指，新冠肺炎導致工商業用氣需求減少，加上提供優惠政策，相信會為今年業績帶來影響。

港華燃氣 （01083） 公布，去年多賺6.9%至13.1億元，若撇除商譽減值撥備，純利則按年升19%至14.6億元。每股盈利46.06仙，派末期息15仙，按年持平。燃氣收報3.7元，跌7.5%。現價股息率約4.1厘。

港華燃氣指，由於新型冠狀病毒肺炎疫情推遲春節假期復工時間，社會消費及生產大幅萎縮，對工商業用氣、用水需求大減。同時，各地政府相繼推出應對疫情支援中小企業扶持措施，要求公用事業企業針對性地實施降低收費、延後繳費等優惠政策，料對集團今年業績帶來實質影響。

去年度整體燃氣銷售量增長11%至111.2億立方米，加上平均售氣價提升，帶動營業額按年增9.6%至129.2億元。按分部計，銷售及經銷管道燃氣和相關產品的營業額增11%至108.4億元，燃氣接駁則增加2.8%至20.9億元。

港華燃氣表示，去年全球地緣政局不穩，加上中美貿爭議，內地經濟發展面臨下行壓力，特別是內地的出口製造業，導致訂單減少，對集團的售氣量升幅造成影響。

但隨中國政府推動綠色發展，為管道天然氣市場帶來發展機遇，集團已開展綜合能源服務和分布式能源項目，目前項目總數已增至127個，涵蓋城市燃氣、分布式能源、燃氣管網建設、汽車加氣站，以及銷售氣體相關用具和延伸業務等。

相關文章：新奧去年純利倍增　末期息增加四成

香港股票 港華燃氣（01083） 經濟 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎 天然氣 武漢肺炎
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【澳洲隔離】港人外遊入境限制　一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十九版）
【澳洲隔離】港人外遊入境限制　一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十九版）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【入境限制】泰國實施入境隔離14日政策　包括中港澳韓等旅客
【入境限制】泰國實施入境隔離14日政策　包括中港澳韓等旅客
【滙豐股價】滙豐前員工拆解　前CEO突然辭職原因（下集）
【滙豐股價】滙豐前員工拆解　前CEO突然辭職原因（下集）
【滙豐控股】滙豐股價除淨後外圍一度跌穿50元　要入貨？
【滙豐控股】滙豐股價除淨後外圍一度跌穿50元　要入貨？
【環球股災】美股熔斷後港夜期倒升103點　滙豐外圍跌至48.2元（不斷更新）
【環球股災】美股熔斷後港夜期倒升103點　滙豐外圍跌至48.2元（不斷更新）