【新冠肺炎】家居隔離唔怕悶！美國QuarantineChat連線全球傾偈打氣

▲ 「QuarantineChat」目前提供iOS和Android版本，接受全球各地用家註冊加入。

新冠肺炎全球肆虐，學生停課、打工仔Home Office、街坊減少外出，有時難免覺得鬱悶。美國有兩位藝術家推出名為「QuarantineChat」的手機應用程式，幫助因肺炎疫情而隔離中的人士，與來自世界各地的人聊天。

「QuarantineChat」目前提供iOS和Android版本，接受全球各地用家註冊加入。官方網站表示，參加者會由系統配對，而且不限制任何地區。換言之，用家能收到來自世界各地的來電，雙方隔離期間可以交談，例如討論日常起居、夢想、全球經濟發展等不同議題。

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雖然電話連通世界各地，但「QuarantineChat」毋須收費，官方稱他們採用了點對點加密通訊程式Dialup，並非以IDD方式通話，而且所有來電都只顯示QuarantineChat，非個人本身的電話號碼，讓用家安心使用。

QuarantineChat表明，不容許用家在使用這款應用程式時，發表仇恨言論或嘲笑對方，又強調此功能並非讓用家尋求協助或醫療建議的地方，期望大家能夠以善良的心與陌生人交談。

責任編輯：姚慧儀