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【美國減息1厘】環球股市未見底　高盛警告標普或跌至近2000點

金融經濟 17:52 2020/03/16

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美股能否回穩將是環球股市止跌的關鍵，惟高盛警告標普500指數可能要跌至2000點才見底。

美國聯儲局2周內第二次緊急減息，連同今次減息1厘，合共大幅減息1.5厘。雖然環球央行輪流出手救市，但亞太區內股市周一未止跌。分析認為，美股能否回穩是環球股市止跌的關鍵，惟高盛警告標普500指數可能要跌至2000點才見底，以上周五收市價計，即要再跌超過兩成半。

亞太股市周一再急瀉

亞太股市今日未止瀉，恒指今日跌969點或4%，險守2萬3關，當中澳洲股市是跌市重災區，急挫近1成；另外歐洲早市挫逾8%。市場普遍相信，美股能否回穩是環球股市止跌的關鍵。雖然美股上周五急彈，但高盛認為美股仍未見底。

最壞情況標普指數可能跌至近2000點

高盛美國首席股票策略師David Kostin 預計，標普500指數在未來3個月有機會再跌近10%至2450點。如果新冠肺炎成的經濟影響加深，這種潰敗會使庫存較上週五的近2,000點再下降26％。 比他上週打出的最低價低20％。 若新冠肺炎疫情對經濟影響加深，標普500指數可能會跌至近2000點，即較上周五收市價跌26%，這比他上周預計的底部低20%。

Kostin 警告，新冠肺炎擴散，將會在無法預料的範圍內損害企業盈利及打擊經濟，並稱新冠肺炎造成了前所未有的經濟和社會破壞。流動性薄弱，加上不確定性高，可能導致標準普爾500指數跌穿基本情況的公允值，即2450點。

美股上周跌幅最多達27%，若高盛的預測成真，標普500指數跌落至2000點附近，即指數將自2月19日高點跌落約41%。這將會抹去特朗普上任總統以來的升幅，亦是英國2016年脫歐公投的水平。

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