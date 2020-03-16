【菲律賓疫情】增至140確診 擴大封鎖全呂宋島

▲ 菲律賓政府周一（16日）宣布擴大封鎖範圍至全呂宋島，務求盡快遏制新冠肺炎疫情。

新冠肺炎疫情持續，菲律賓早前宣布馬尼拉大都會區封城後，但首日實施社區隔離時，仍有大量民眾於公共車站及地鐵聚集，遭質疑成效。菲律賓政府周一（16日）宣布擴大封鎖範圍至全呂宋島，務求盡快遏制新冠肺炎疫情。

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菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）上周宣布，由周日（15日）起封鎖馬拉尼大都會地區，直至下月14日，期間暫停進出馬尼拉的海陸空交通。但菲律賓的疫情卻未受控，周日再增29人確診及3人死亡，增至140宗確診病例及11宗死亡病例。

菲律賓全國包括呂宋島（Luzon）、棉蘭老島（Mindanao）及維薩亞斯群島（Visayas）三大島，馬尼拉則屬於呂宋島範圍内。

菲律賓為應對持續惡化的新冠肺炎疫情，周一宣布將封鎖範圍進一步擴大至整個呂宋島，並將對所有家庭實施嚴格的家庭檢疫。另外，呂宋島將暫停交通運輸，實施對食品和基本衛生服務的管制，更會加派人員執行檢疫程序。

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另外，菲律賓政府曾建議民眾保持社交距離，人與人之間最少相距1米。但周一為馬尼拉實施社區隔離後的首個工作日，大量趕往上班工作的民眾仍聚集於交通工具及各大車站，令民眾質疑政府的社區隔離措施。

菲律賓眾議長卡耶塔諾（Alan Peter Cayetano）周一表示，即使馬尼拉實施社區檢疫及鼓勵社區隔離措施，但地鐵等交通工具的人流量過多，導致執行上有困難，因此將於本周内作出調整。

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▲ 菲律賓首日實施社區隔離時，仍有大量民眾於公共車站聚集。