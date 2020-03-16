【延遲發業績】聯交所准發行人最遲5月中公布年報　澄清何謂「重要財務資料」

▲ 港交所和證監會再發聲明提及業績期安排。

新型冠狀病毒（COVID-19）全球大流行，會計業界、上市公司早前憂慮或未能趕及3月底，發布獲核數師議定的2019年全年初步業績。港交所 （00388） 和證監會披露指引，要求上市公司提出所面對困難，並指當發行人披露「重要財務資料」，可容許發行人毋須停牌。聯交所和證監會今日進一步指引，解釋何謂「重要財務資料」，同時接受發行人在5月中前發布正式的2019年年報，並會視乎疫情彈性處理。

對於業界認為聯合聲明中所指的「重要財務資料」感疑惑，聯交所最新解釋，為使發行人的證券得以繼續交易，發行人應刊發重要財務資料，其中包括：

關鍵財務數據，例如資產、負債、收入和支出及股東權益變動；及

對年度財務狀況和表現進行敘述性討論，包括已發生的任何重大事項和重大交易的影響，以補充其提供的財務數據。

在所有情況下，該公告亦應說明旅遊和其他限制怎樣及為何影響了其按時匯報的能力。

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正式年報期限初步延期至5月中

聯交所和證監會最新聲明續指， 如果發行人在3月31日或之前刊發初步業績、管理帳目或重要財務資料，發行人可延遲刊發其年度報告，初次延期最多為本聲明刊發日起計的60天，即5月中旬。

監管機構續指，若發行人需延遲刊發年報，必須：（i）公布其預計可刊發年度報告的估計日期，並解釋得出該估計時所考慮的因素；以及（ii）致力使市場知悉其年度報告的預計刊發日期以及其他適當的更新。

監管機構指，COVID-19大流行的旅遊限制及其他預防措施何時解除尚存不確定性，在某些情況下，可能需要給予多於上述60天期限的延期，聯交所將按發行人的個別情況而考慮其進一步延期的申請。

港交所港交所上市主管陳翊庭3月初出席立法會會議時透露，當時有1,304間公司表示能如期發布業績，122家已申請彈性安排。以1,781間上市公司須在3月底前公布業績，當時已有74%企業確定如常發布業績。

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