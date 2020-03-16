  • 22°C
香港時間 : 2020316日 (一) 17:38
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【美國減息】金管局：港滙仍穩定　料港息走勢將貼近美息（不斷更新）

金融經濟 17:23 2020/03/16

分享：

金管局總裁余偉文。（陳國峰）

美國聯儲局再緊急減息半厘，香港金管局隨後宣布下調逆周期緩衝資本（CCyB）比率。金管局總裁余偉文下午5時見記者，交代香港金融市場最新發展。

【17:21】CCyB最低降至0%，要視乎往後經濟發展、或銀行資本有所限制、以至企業資金周轉仍有困難，可考慮之後是否有需要再調整CCyB。

【17:20】上一次CCyB由2.5%降至2%，銀行普遍歡迎有關舉措，空間更靈活，推出不少措施去紓緩中小企借貸的需要，可見過去數個月銀行業有利用到空間去幫助中小企。

【17:19】下周相繼銀行及商界代表，商討協助不同行業渡過艱難時候的措施。

【17:18】下調逆周期緩衝資本（CCyB），可釋放約5000億元額外貸款額。

【17:15】他解釋，下調逆周期緩衝資本主要是因應銀行及經濟數據跌得好快，而且PMI數字也跌得多，商業情況轉變快，所以主動將CCYB由2%減至1%，令銀行有更多空間作緩衝，幫助企業過渡經濟困難時刻。

【17:09】由於認為市場仍有大上大落的風險，他呼籲大家做投資決定前小心考慮、做好風險管理。

【17:08】雖然環球市場波動持續，但香港銀行體系仍有流動性及資本仍然充裕，繼續保持穩健，同時確保香港貨幣穩定。

他又指，隨著新冠肺炎擴散至其他地區，環球金融市場都有大幅波動。他預期，波動的情況會持續，最終要視乎各地疫情擴散情況，以及各國抗疫情況。

目前未有港銀跟隨美國減息，但余偉文估計，在季節性因素消化後，港息最終會與美息趨同、亦即下行。

【17:05】余偉文表示，香港金融市場及港滙仍有序運作，會與其他監管機構維持密切溝通，確保香港金融市場穩定。

香港股票 減息 余偉文 香港金融管理局 金融 港滙 香港 美國 美國聯儲局

上一篇文章

【美國減息】恒生維持港元最優惠利率5%不變

下一篇文章

夜期大低水600點　港股全日跌969點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【滙豐控股】滙豐股價除淨後外圍一度跌穿50元　要入貨？
【滙豐控股】滙豐股價除淨後外圍一度跌穿50元　要入貨？
【環球股災】美股熔斷後港夜期倒升103點　滙豐外圍跌至48.2元（不斷更新）
【環球股災】美股熔斷後港夜期倒升103點　滙豐外圍跌至48.2元（不斷更新）
【澳洲隔離】港人外遊入境限制　一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十九版）
【澳洲隔離】港人外遊入境限制　一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十九版）
【入境限制】泰國實施入境隔離14日政策　包括中港澳韓等旅客
【入境限制】泰國實施入境隔離14日政策　包括中港澳韓等旅客
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【滙豐股價】滙豐前員工拆解　前CEO突然辭職原因（下集）
【滙豐股價】滙豐前員工拆解　前CEO突然辭職原因（下集）