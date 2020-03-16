【美國減息】金管局余偉文：料市場波動仍大　籲做好風險管理

▲ 金管局總裁余偉文。（陳國峰）

美國聯儲局再緊急減息半厘，香港金管局隨後宣布下調逆周期緩衝資本（CCyB）比率。金管局總裁余偉文下午5時見記者，交代香港金融市場最新發展。

【17：21】CCyB最低降至0%，要視乎往後經濟發展、或銀行資本有所限制、以至企業資金周轉仍有困難，可考慮之後是否有需要再調整CCyB。

【17：20】上一次CCyB由2.5%降至2%，銀行普遍歡迎有關舉措，空間更靈活，推出不少措施去紓緩中小企借貸的需要，可見過去數個月銀行業有利用到空間去幫助中小企。

【17：19】下周相繼銀行及商界代表，商討協助不同行業渡過艱難時候的措施。

【17：18】下調逆周期緩衝資本（CCyB），可釋放約5000億元額外貸款額。

【17：15】他解釋，下調逆周期緩衝資本主要是因應銀行及經濟數據跌得好快，而且PMI數字也跌得多，商業情況轉變快，所以主動將CCYB由2%減至1%，令銀行有更多空間作緩衝，幫助企業過渡經濟困難時刻。

【17：09】由於認為市場仍有大上大落的風險，他呼籲大家做投資決定前小心考慮、做好風險管理。

【17：08】雖然環球市場波動持續，但香港銀行體系仍有流動性及資本仍然充裕，繼續保持穩健，同時確保香港貨幣穩定。

他又指，隨著新冠肺炎擴散至其他地區，環球金融市場都有大幅波動。他預期，波動的情況會持續，最終要視乎各地疫情擴散情況，以及各國抗疫情況。

目前未有港銀跟隨美國減息，但余偉文估計，在季節性因素消化後，港息最終會與美息趨同、亦即下行。

【17：05】余偉文表示，香港金融市場及港滙仍有序運作，會與其他監管機構維持密切溝通，確保香港金融市場穩定。