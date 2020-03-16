【美股熊市】撈底不問眼光 只問持貨能耐（訂戶專享） 環球經濟金融 17:01 2020/03/16 分享： 巴菲特確實看準華府不會讓兩家大行倒閉，但更重要是他家底極厚，擁有你我沒有的持貨能耐，而以他揸長線的價值投資法，既然兩大銀行大得不能倒，自然能夠等到翻身大賺的時候。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【現金為王】美股入熊 流動性緊 美元成「王中王」（訂戶專享） 今日 【現金為王】美股入熊 流動性緊 美元成「王中王」（訂戶專享） 【熊市來臨】全球股市陷熊市 散戶應該恐懼還是貪婪？ 2020/03/12 【熊市來臨】全球股市陷熊市 散戶應該恐懼還是貪婪？ 【資金避險】「現金為王」抬頭 資金避險全綫撤出股票企業債 2020/03/06 【資金避險】「現金為王」抬頭 資金避險全綫撤出股票企業債 最新專欄文章 更多 【意大利疫情】國家淪陷 只因人口老化咁簡單？（訂戶專享） 2020/03/13 【意大利疫情】國家淪陷 只因人口老化咁簡單？（訂戶專享） 歐洲疫情大爆發 暴露內部危機（訂戶專享） 2020/03/11 歐洲疫情大爆發 暴露內部危機（訂戶專享） 【油價暴瀉】沙特還擊快狠準 隨時一石二鳥（訂戶專享） 2020/03/10 【油價暴瀉】沙特還擊快狠準 隨時一石二鳥（訂戶專享） 【油價暴瀉】普京舞劍 意在特朗普（訂戶專享） 2020/03/09 【油價暴瀉】普京舞劍 意在特朗普（訂戶專享） 美股 撈底 博反彈 巴菲特 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入