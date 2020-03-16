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【美股熊市】撈底不問眼光 只問持貨能耐（訂戶專享）

環球經濟金融 17:01 2020/03/16

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巴菲特確實看準華府不會讓兩家大行倒閉，但更重要是他家底極厚，擁有你我沒有的持貨能耐，而以他揸長線的價值投資法，既然兩大銀行大得不能倒，自然能夠等到翻身大賺的時候。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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