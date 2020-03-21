【美股熊市】撈底不問眼光 只問持貨能耐

美股為首的環球股市，上周全線步入熊市，道指周一收更瀉近3000點，跌幅達12.9%，是87股災以來最大。今次熊市持續多久，無疑取決於新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情，還會惡化及蔓延至甚麼程度，繼而會否將全球美國經濟推向衰退，或這次衰退有多深及維持多久。

熊市走勢：一浪低於一浪

只有買錯，沒有買遲

買入等反彈，看持貨能耐

資產由高位下跌2成，向來被視為熊市指標，加上美股3大指數及大多數股份，現時均已跌穿俗稱牛熊分界線的50天移動平均線。當然，也有人堅持今次下跌逾2成，只是大牛市期間一次較深的調整，指熊市仍未來臨。

不能否認的事實，卻是現時美股已經處於一片熊市的氣氛中。

有別於以往牛市時，目前好消息對美股的支持力度有限，就算有也非常短暫；相反，壞消息帶來的沽壓異常沉重，甚至會被幾何級放大，過往壞消息當好息炒的日子更不復在。聯儲局這兩周的突然減息，應是最佳例子。

美股大牛市長達11年，不少投資者早已斬獲甚豐，故熊市是否真正來臨，並非他們最憂慮之處，他們更關注如何在熊市中尋找撈底機會，迎接下一次牛市來臨，甚至喜將「股神」巴菲特（Warren Buffet）的名句「別人恐懼時貪婪」掛在咀邊。

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客觀而言，投資者透過檢視股市下跌速度、多少股票受影響、觸發拋售潮的原因等因素，預測股市會否進一步下跌或見底，可能更加實際。

實際而言，熊市與牛市的最大不同，就是牛市走勢是一浪高於一浪，可謂只有買遲、沒有買錯；相反，熊市走勢是一浪低於一浪，可謂只有買錯、沒有買遲。

股市見底後，甚麼股份會率先反彈？這個問題並不難答，也有歷史證明。

銀行業肯定是首選，皆因作為百業之母，銀行一直被視為與經濟關係最密切的周期股，最能受惠經濟復甦。近年冒起的科網股（或更廣泛的新經濟股），也是熱門之選，尤其與你我生活息息相關的一眾巨企，經濟復甦同可率先受惠。

惟選對目標，也不等如可捱到反彈之時，皆因過往熊市可見到，下跌的日子隨時較上升的日子要少，但一日下跌的幅度，卻很易將早幾日的升幅報銷。

由此可見，長線投資者於熊市撈底的要訣，在於他們的持貨能耐，即是有無能力為好的股份守下去，眼光或膽色反是次要。

正如大家非常崇拜的巴菲特，其眼光到獨及倍賺神話一直為人廣談，而這確實建基於他的努力，願意花時間研究打算買入的企業。

然而，現實是巴菲特也有失敗收購，甚至是輸得很慘的收購，大家還記得康菲石油（Conoco Phillips）或卡夫亨氏（Kraft Heinz）嗎？

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2008年金融海嘯以來，數到巴菲特最成功的投資，首選肯定是同樣帳面賺逾百億美元的高盛（Goldman Sachs）及美銀（Bank of America）兩大銀行股。

這兩項投資真的眼光獨到嗎？當然，巴菲特看準華府不會讓兩家大行倒閉，也準確評估兩大行的合理價值，但更重要是他家底極厚，擁有你我沒有的持貨能耐，而以他揸長線的價值投資法，既然兩大銀行大得不能倒，自然能夠等到翻身大賺的時候。

「長線投資者於熊市撈底的要訣，在於他們的持貨能耐，即是有無能力為好的股份守下去，眼光或膽色反是次要。」

這不就是巴菲特成功的要訣嗎？也可解釋，何以不少人在此刻市場動盪之時，選用「現金為王」的策略。