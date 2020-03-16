  • 22°C
香港時間 : 2020316日 (一) 17:15
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【全球大流行】香港迪士尼連續5年「見紅」蝕1.05億元　暫未有重開日期

金融經濟 16:50 2020/03/16

分享：

香港迪士尼指，2019年度首9個月業績表現本增長強勁。

香港迪士尼截至去年9月底止全年，2019年財年淨虧損1.05億元，2018年度則虧損5400萬元，亦是連續第5年「見紅」。受新冠肺炎拖累，香港迪士尼由1月26日起暫停開放，至今仍未重開。

香港迪士尼指，首9個月（2018年10 月至2019年6月）的業績表現凌厲，收入按年升11%，純利增幅逾3倍，入場人次升5%，酒店入住率增8%。但第四季因社會事件打擊，導致收入按年持平至60億元，除息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）按年跌17%至11億元，全年表現由盈轉虧。

2019年度入場人次跌4%至650萬，但期內日本、南韓及泰國的客人有雙位數增長，本地客佔總人次約41%。

迪士尼內的「奇妙夢想城堡」正在擴建，預計今年內重開，並會有新的夜間大型演出和日間表演節目，而早前計劃的「魔雪奇緣」新園區亦會於稍後落成開放。

社會事件及疫情影響下，迪士尼啟動員工支援計劃，為演藝人員及其家人提供免費及保密的評估、短期諮詢服務，並且於樂園做足清潔及安全措施。

相關文章：

【旅業寒冬】2月訪港旅客暴跌96%至不足20萬　僅餘去年單日水平

【全球大流行】加州迪士尼關閉至3月底　應對新冠肺炎

【武漢肺炎】迪士尼料上海及香港本季損失近14億元　恐拖累全年業績

國泰加開3航班應付英國留學生需求 全周加開9班倫敦回港航班

【武漢肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

經濟 疫情 肺炎 香港 Disney 新冠肺炎 全球大流行 武漢肺炎
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【澳洲隔離】港人外遊入境限制　一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十九版）
【澳洲隔離】港人外遊入境限制　一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十九版）
【滙豐控股】滙豐股價除淨後外圍一度跌穿50元　要入貨？
【滙豐控股】滙豐股價除淨後外圍一度跌穿50元　要入貨？
【滙豐股價】滙豐前員工拆解　前CEO突然辭職原因（下集）
【滙豐股價】滙豐前員工拆解　前CEO突然辭職原因（下集）
【入境限制】泰國實施入境隔離14日政策　包括中港澳韓等旅客
【入境限制】泰國實施入境隔離14日政策　包括中港澳韓等旅客
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【環球股災】美股熔斷後港夜期倒升103點　滙豐外圍跌至48.2元（不斷更新）
【環球股災】美股熔斷後港夜期倒升103點　滙豐外圍跌至48.2元（不斷更新）