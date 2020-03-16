【全球大流行】香港迪士尼連續5年「見紅」蝕1.05億元　暫未有重開日期

▲ 香港迪士尼指，2019年度首9個月業績表現本增長強勁。

香港迪士尼截至去年9月底止全年，2019年財年淨虧損1.05億元，2018年度則虧損5400萬元，亦是連續第5年「見紅」。受新冠肺炎拖累，香港迪士尼由1月26日起暫停開放，至今仍未重開。

香港迪士尼指，首9個月（2018年10 月至2019年6月）的業績表現凌厲，收入按年升11%，純利增幅逾3倍，入場人次升5%，酒店入住率增8%。但第四季因社會事件打擊，導致收入按年持平至60億元，除息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）按年跌17%至11億元，全年表現由盈轉虧。

2019年度入場人次跌4%至650萬，但期內日本、南韓及泰國的客人有雙位數增長，本地客佔總人次約41%。

迪士尼內的「奇妙夢想城堡」正在擴建，預計今年內重開，並會有新的夜間大型演出和日間表演節目，而早前計劃的「魔雪奇緣」新園區亦會於稍後落成開放。

社會事件及疫情影響下，迪士尼啟動員工支援計劃，為演藝人員及其家人提供免費及保密的評估、短期諮詢服務，並且於樂園做足清潔及安全措施。

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