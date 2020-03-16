日圖書館設無人機AI系統　自動點算遺失書籍

▲ 日本無人機公司Liberaware與KYOCERA子公司京瓷通訊系統（KCCS）聯手合作，在千葉縣船橋市西圖書館引入「AI書籍檢查系統」。

無人機的用途越趨廣泛，除了近日協助各地政府消毒抗疫外，日本圖書館日前亦引入一部無人機，將人工智能（AI）圖像分析與無人機技術合拼，成為書籍點算系統，利用小型無人機拍攝書架，並整理圖書館內遺失圖書的清單。

日本無人機公司Liberaware與KYOCERA子公司京瓷通訊系統（KCCS）聯手合作，在千葉縣船橋市西圖書館引入「AI書籍檢查系統」。據日本網站ICT教育ニュース報道指，無人機只要飛過圖書館書架，就能拍下整個書架的照片，在將照片匯入至AI模型，與圖書館紀錄做比對，將分析資訊輸入到圖書館管理系統中，能整理出遺失圖書的清單。而無人機可預設路徑自動飛行，毋需人手操作。

▲ 是次試用的無人機款為IBIS無人機，是目前市面上最小型的工業用無人機。（Liberaware資料圖片）

是次試用的無人機款為IBIS無人機，是目前市面上最小型的工業用無人機。機身連電池重量僅190克。無人機內置Full HD鏡頭，續航力約9分鐘，而且機身具有避障系統，機身上下方亦有感應器，可在窄小至300毫米的空間飛行，亦能避免撞向天花板，適合室內適用。

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責任編輯：曾曉汶