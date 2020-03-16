【美國減息】富達Paras Anand：人行未必跟隨外圍劇本減至零息

為應對疫情，美國再度「突發性減息」，幅度達1厘，同時推出7,000億美元量化寬鬆計劃。富達國際亞太區首席投資官Paras Anand認為，聯儲局此舉雖有助舒緩流動性壓力，但疫情對生產力所構成的經濟損失日益擴大，故減息及量寬抵銷作用有限。

他預期，美國及其他成熟經濟體，中期將推出更多財政政策刺激經濟，惟同時間人行卻未必跟隨外圍劇本，把息口下調至零的水平。Anand解釋，內地經濟活動今年初經歷低潮後，已現見底跡象，且去年內地已顯示其政策推行哲學與其他央行有所不同。

「過去十三個月，中國在應對中美貿易影響昤，傾向結合更廣泛的財政及貨幣政策來支持經濟。」

但對投資者而言，Anand說市場短期或出現「相對吸引的入市機遇」，皆因股票等風險資產估值已進入「錯價階段」。

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