50藍籌今年來近半累挫逾兩成　僅1隻仍上升

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【美國減息】緊急減息+量化寬鬆要點解讀？一文睇晒基金券商點分析（第二版）
聯儲局減息1厘，惟環球市場下挫，港股今日曾瀉逾1100點，恒生指數一度失守23000點水平，最終仍跌近千點。港股今年以來已累跌逾5100點或18%。50隻藍籌股當中，只有1隻藍籌股暫仍倖免於難，今年仍錄得升幅。
50隻藍籌股中，只有紙巾股恒安國際 （01044） 今年以來仍錄得上升，股價年初至今逆市累升2.2%。
至於其餘藍籌股則全數下跌，去年藍籌王中生製藥 （01177） 累跌4.4%，已是第二表現好藍籌。向來防守性強的公用股，中電 （00002） 及煤氣 （00003） 分別跌逾5%，至於恒隆 （00101） 今年來累跌逾6%。
50隻藍籌當中，共有23隻藍籌股已累跌兩成，相當於近半藍籌。當中，7隻跌幅超逾三成，中海油 （00883） 、瑞聲 （02018） 更分別跌逾四成。九倉置業 （01997） 、國壽 （02628） 、申洲 （02313） 、聯通 （00762） 、中石油 （00857） 則分別跌30.07%至37.08%。
重磅藍籌方面，股王騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 分別累跌9%；友邦 （01299） 跌近兩成，至於股息率升至9厘的滙豐，股價今年以來累跌28.02%。
|股份
|變幅
|恒安 （01044）
|2.16%
|中生製藥 （01177）
|-4.4%
|中電 （00002）
|-5.25%
|煤氣 （00003）
|-5.39%
|恒隆 （00101）
|-6.32%
|申洲 （02313）
|-34.47%
|聯通 （00762）
|-34.6%
|中石油 （00857）
|-37.08%
|瑞聲 （02018）
|-40.51%
|中海油 （00883）
|-41.98%