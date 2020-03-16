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50藍籌今年來近半累挫逾兩成　僅1隻仍上升

金融經濟 16:54 2020/03/16

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聯儲局減息1厘，惟環球市場下挫，港股今日曾瀉逾1100點，恒生指數一度失守23000點水平，最終仍跌近千點。港股今年以來已累跌逾5100點或18%。50隻藍籌股當中，只有1隻藍籌股暫仍倖免於難，今年仍錄得升幅。

50隻藍籌股中，只有紙巾股恒安國際 （01044） 今年以來仍錄得上升，股價年初至今逆市累升2.2%。

至於其餘藍籌股則全數下跌，去年藍籌王中生製藥 （01177） 累跌4.4%，已是第二表現好藍籌。向來防守性強的公用股，中電 （00002） 及煤氣 （00003） 分別跌逾5%，至於恒隆 （00101） 今年來累跌逾6%。

50隻藍籌當中，共有23隻藍籌股已累跌兩成，相當於近半藍籌。當中，7隻跌幅超逾三成，中海油 （00883） 、瑞聲 （02018） 更分別跌逾四成。九倉置業 （01997） 、國壽 （02628） 、申洲 （02313） 、聯通 （00762） 、中石油 （00857） 則分別跌30.07%至37.08%。

重磅藍籌方面，股王騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 分別累跌9%；友邦 （01299） 跌近兩成，至於股息率升至9厘的滙豐，股價今年以來累跌28.02%。

股份 變幅
恒安 （01044） 2.16%
中生製藥 （01177） -4.4%
中電 （00002） -5.25%
煤氣 （00003） -5.39%
恒隆 （00101） -6.32%
申洲 （02313） -34.47%
聯通 （00762） -34.6%
中石油 （00857） -37.08%
瑞聲 （02018） -40.51%
中海油 （00883） -41.98%

港股全日跌969點　即月期指大低水340點（不斷更新）

高盛：亞洲熊市持續時間料較長　暫只有中資股及台股未入熊市

【準備撈底？】花旗恒指年底目標27806點　料中港股市潛在升幅至少1成

香港股票 中國石油股份（00857） 中國聯通（00762） 中國人壽（02628） 申洲國際（02313） 九龍倉置業（01997） 瑞聲科技（02018） 香港中華煤氣（00003） 中電控股（00002） 中國生物製藥（01177）

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