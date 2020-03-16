【英國疫情】專家憂全國肆虐 促政府調整控疫策略

▲ 英國多名衛生專家指，新冠肺炎疫情可能於全國肆虐，促請英國政府調整控疫策略。

英國的新冠肺炎疫情急劇惡化，增至近1,400人確診及35人死亡。英國政府至今仍未採取社交距離（social distancing）措施防疫，更有意採取「群體免疫」策略，遭到專家批評。英國多名衛生專家指，新冠肺炎疫情可能於全國肆虐，促請英國政府調整控疫策略。

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英國首相約翰遜（Boris Johnson）上周四（12日）宣布，僅向醫院的重症患者進行病毒檢測，建議所有出現發燒或咳嗽症狀的人士在家隔離7日，無需通知國民保健服務（NHS），隨即引起批評。

曾為世界衛生組織（WHO）主任的英國兒科醫生科斯特洛（Anthony Costello）表示，曾去信英格蘭地區衛生總監惠蒂（Chris Whitty），要求於社區繼續進行病毒檢測。

科斯特洛表示，世衛的主要原則為密切監控，包括頻繁檢測以找出源頭，隔離患者及聯繫追追蹤。他指出中國内地、南韓、日本、香港及台灣都以此方式控制疫情，形容英國政府停止社區測試是錯誤的政策，將令疫情肆虐（let rip）。

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包括多名英國資深醫生在內的專家小組發公開信，質疑英國政府應對新冠肺炎疫情的反應明顯與其他大多數國家不同，要求政府公開決策時用作參考的科學證據、數據和統計模型。

另外英國免疫學會發公開信，質疑英國政府的「群體免疫」策略。學會指，群體免疫通常是通過接種疫苗方式達到效果，但醫學界至今仍未研製出新冠肺炎疫苗。再加上群體免疫要配合社交距離等策略才可有效控疫，否則將帶來嚴重後果。

英國政府曾表示，顧慮到如在疫情早期實施強制措施，只會引發心理學所指的行為疲勞（behavioral fatigue），民眾不會跟隨規定。但英國多名行爲學家發公開信指，政府欠缺理論基礎支持有關説法，促請政府立即採取社交距離措施。

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