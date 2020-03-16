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航空顧問機構：若各國政府不採聯合行動　大部分航空公司將倒閉

金融經濟 16:35 2020/03/16

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新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐，全球多國均限制旅客，令航空業大受打擊。

新型冠狀病毒肺炎疫情在全球大流行，航空顧問機構CAPA Centre for Aviation指，假如新型冠狀病毒肺炎疫情持續，今年5月底大部份航空公司將會倒閉，若要避免這事發生，各國政府及業界需要即時採取聯合行動，避免事情發生。國泰航空 （00293） 早前不排除裁員，香港航空（Hong Kong Airlines）亦已解僱逾150名員工。

CAPA指，新冠肺炎疫情在全球擴散，多國政府都採取旅遊限制措施，大部分航空公司可能因為航班需求下降，導致現金儲備減少，繼而陷入技術性破產，或至少出現債務違約。

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「每當有多一個政府建議不要外遊，航班取消預約的數目將大增，相信需求會大減，目前距離正常化仍有一段時間。」

各國政府的旅遊相關訊息混亂

CAPA認為，雖然各國政府致力應對新冠肺炎疫情擴散，但各國均未有採取任何聯合行動，相關訊息亦十分混亂，每個政府的決定都未有考慮到措施對其鄰國或貿易夥伴的影響。舉例稱，美國總統特朗普宣布取消大部分歐洲航班前，事前都未有諮詢歐洲政府。

相關文章：【國泰危機】國泰未對裁員集資封閘　每日機票預訂9萬跌至1.5萬（第三版）

顧問機構又指，中國大部分航空公司都是得到政府支持的航空公司，相信至少大型航空公司可以在逆境中繼續生存，其股價亦反映了市場的預期。國航 （00753） 、南方航空 （01055） 及東方航空 （00670） 股價只跌約一成，相反大部分大型跨國航空公司股價回落五成甚至更多。

美國大型航空公司亦正向政府游說，要求政府提供援助。

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