【新冠肺炎】遊戲平台Steam創新紀錄　同時上線人數超2000萬

▲ 在不能外出的情況下，民眾唯有在家尋找休閒活動消磨時間。

新型冠狀肺炎病毒蔓延全球，短短兩三個月攻陷全球過百國家及地區。為阻止疫情持續爆發，多個國家政府紛紛宣布封城，勸喻民眾留在家中。在不能外出的情況下，民眾唯有在家尋找休閒活動消磨時間。其中電腦遊戲平台Steam的同時上線人數更破新紀錄，一下子飆升至2000萬。

Steam第三方資料統計網站Steam Database統計指，Steam在美國時間周日（15日）的下午，同時上線人數已經突破2千萬，接近2031萬人。而實際在遊戲內遊玩的人數，高峰時期亦接近640萬人。該統計指，此情況相信是因為冠狀病毒，令大部分民眾選擇留在家裡，透過遊玩Steam遊戲解悶。

▲ Steam第三方資料統計網站Steam Database統計指，Steam在美國時間周日（15日）的下午，同時上線人數已經突破2千萬，接近2031萬人。

統計顯示，「絕對武力：全球攻勢（CS:GO）」是Steam上最多人遊玩的遊戲，周日高峰達1,024,845人，是遊戲上市八年以來首度突破100萬。而第二及第三名則分別為「Dota 2」及「絕地求生（PUBG）」，分別為701,632與515,050名玩家。

值得一提的是，雖然線上遊戲讓民眾在疫情中消磨時間，但遊戲廠商卻因疫情而大受影響，如E3 2020 電玩展取消、Xbox Series X及PlayStation 5等遊戲主機，可能因疫情而延遲上市等，衝擊全球遊戲產業。

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責任編輯：曾曉汶