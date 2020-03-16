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【荷蘭疫情】民眾搶購大麻 衛生部長呼籲別囤積

環球社會熱點 16:48 2020/03/16

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新型冠狀病毒肺炎在荷蘭蔓延，確診病例逾千宗，在政府下令關閉大麻商店以防疫情爆發後，許多市民都迅速到商店，在關閉前搶購大麻。荷蘭首都阿姆斯特丹的大麻買家在商店外排起長長的人龍，希望囤積大麻在家中。荷蘭衛生部長則呼籲民眾不需囤積。

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荷蘭阿姆斯特丹著名的紅燈區內，售賣大麻的「咖啡店」已成為景點的一部分，是國外遊客喜歡遊覽的地方，該地被勒令與所有酒吧和餐館一起關閉。荷蘭衛生部長布魯因斯（Bruno Bruins）周日（15日）向荷蘭人民發出了緊急呼籲，不需囤積物資，這是沒有必要的。

有荷蘭大麻買家在海牙大麻商店外稱：「也許在接下來的兩個月裡，我們無法購買大麻，所以至少在房子裡放些大麻應該很好。」他受法新社訪問時表示，「同好」一看到新聞發布會，就立刻把消息轉給了他。

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在荷蘭衛生和教育部長們舉行電視新聞發布會，宣布關閉許多企業以及所有荷蘭學校後，大麻商店的排隊人數劇增。

工作人員更設置單獨的現金和刷卡支付方式，應對顧客。嚴格上來講，大麻在荷蘭是非法的，但根據所謂的寬容政策，持有少於5克（0.18盎司）的大麻已被非刑事化。

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有愛爾蘭買家稱：「需要在家待這麼久，我不介意嘗點大麻放鬆下。我只是和我的室友一起看新聞發布會，然後我剛下樓，便看到突然有大約30人在排隊。」

由於擔心德國政府將從周一開始對來自法國、奧地利、瑞士、盧森堡和丹麥的入境者實行嚴格管制，下一步將關閉與荷蘭的邊境，因此在與德國接壤的魯爾蒙德（Roermond）也排起人龍。

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責任編輯：曾子龍

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