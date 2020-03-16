【美國減息】瑞銀財管：市場對減息等一般性措施反應不佳　宜趁低建倉

美國大手狂推貨幣政策，緊急性減息1厘兼重推里量化寬鬆（QE），瑞銀財富管理全球首席投資總監Mark Haefele參考美國上周撥款500億美元抗擊疫情舉動後，美股即時反彈的經驗來看，市場對於緩解病毒傳播的針對性政策措施反應正面，但對減息等一般性措施的反應不佳。

聯儲局緊急減息後，Haefele認為美元「由來已久的息差優勢已消退」，美元今年將持續走軟，歐元兌美元至2020年12月底的預測值為1.19。



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他續稱，未來數個星期市場需聚焦數項情況：（1）發達市場疫情傳播會否出現受控跡象、（2）疫情對經濟的衝擊能否緩解、（3）政策涵蓋層面會否加大。



Haefele強調，在近期歷史上，股市經歷最差時期的數個月後，往往會迎來「表現最佳的時期」，故投資者在震盪時期不應倉促做出決，以免在急劇跌恐慌拋售過後，錯過了「最好的光景」。他建議，長綫投資者可趁股市回調，建倉長期主題，包括第四次工業革命、數碼化、人口高齡化、醫療科技、基因療法；另外留意高息股和美國高息企業債。



短期而言，除了持有黃金和長期美債，Haefele籲透過賣出看跌期權，「保持在下跌時逢低建倉的機會」，同時採平均入市策略。



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