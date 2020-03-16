【逆境同行】香港寬頻送1萬經濟困難家庭　2年免費寬頻（附申請方法）

▲ 香港寬頻宣布，將向本港1萬經濟困難家庭及人士，贈送24個月免費寬頻服務。

香港寬頻 （01310） 再推逆境同行優惠，繼早前豁免住宅及企業客戶一個月服務月費後，今次為1萬個有經濟困難人士及家庭送上兩年免費住宅寬頻服務，申請方法是由4月1日起至8月31日，有經濟困難的人士及家庭，無論是否現有客戶，均可經7家合作機構申請，包括明愛青少年及社區服務、教會關懷貧窮網絡、香港家庭福利會、香港基督教女青年會、聖雅各福群會、香港學校訓輔人員協會及香港復康會。

合作機構將負責核實申請人是否符合申請資格。香港寬頻表示，期望透過這個計劃，為1萬個有需要家庭帶來通訊支援，讓無論長期病患、長者或學童等，能透過寬頻網絡與社區接軌，及運用科技改善生活。這個免費計劃包括100Mbps寬頻、Wi-Fi 管家（即路由器）及myTV SUPER 基本版服務，豁免安裝費，申請人另可選擇以優惠價每月HK$10同時享用家居電話及IDD 0030（包每月30分鐘免費通話）服務。

香港寬頻持股管理人兼人才及使命總裁陳振宇稱，作為香港主要的電訊及科技方案公司，有責任運用擁有的資源，去幫助和改善有需要社群的生活，希望香港寬頻的一小舉動，能促使更多企業加入支援行列，尤其在這關鍵時刻，於不同範疇與港人逆境通行。

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