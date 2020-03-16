拜登桑德斯辯論碰手肘不握手 合攻特朗普抗疫不力

美國民主黨總統大選初選在新冠肺炎的陰霾下，照常舉行。資深參議員桑德斯和前副總統拜登周日（15日）出席電視辯論時，以「手肘碰手肘」代替握手；兩人的講台相隔1.8米。美國疫情迅速擴散，總統特朗普祭出的防疫對策成為兩人的攻擊目標。

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民主黨初選明朗化，步入了接近一對一對決，由桑德斯（Bernie Sanders）與拜登（Joe Biden）競逐。疫情及應對策略成為辯論焦點，兩人不約而同批評特朗普（Donald Trump）反應太慢，指自己才是領導國家抗疫的最佳人選。

▲ 桑德斯和拜登以「手肘碰手肘」代替握手。

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對於特朗普多次發表與專家不同的意見，桑德斯認為，特朗普傷害了「試圖拯救美國民的醫生和科學家」，必須下台。他攻擊特朗普，指其引發混亂，在危急關頭破壞民眾對政府的信任。

拜登促請政府動員所有人抗疫，包括出動軍隊、動用數大億美元應對公共衛生及經濟危機。他又建議，擴大病毒檢測範圍，如在每個州設立至少10做快速病毒測試的戶外停車場，讓有需要人士毋須落車接受測試。

左翼的桑德斯提倡經濟改革，建立全民醫保。他指出，疫情暴露了美國醫療系統的不濟事。拜登反駁，國民保險非解決方法，並引用意大利為例，說明不中用。

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▲ 桑德斯和拜登的講台相隔1.8米。

記者：鄧燕君