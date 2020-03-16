Adobe夥Google Cloud推出Creative Cloud整合工具

▲ Adobe與Google Cloud宣布，推出適用於Gmail的Adobe Creative Cloud附加插件，即日起供下載使用。

Adobe與Google Cloud宣布，推出適用於Gmail的Adobe Creative Cloud附加插件，用家以後可以更輕鬆地，以電郵與外部團隊共享創意資產的連結，而且不必再離開Gmail才搜尋到Creative Cloud資產，能將同步的檔案、Creative Cloud Libraries及在行動裝置創作的共用連結以電郵附件發出。該新工具現已在G Suite Marketplace上架，即日起供下載使用。

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藉助適用於Gmail的Adobe Creative Cloud附加插件，用家可以將儲存在Creative Cloud的檔案，直接插入Gmail的郵件當中，從而輕鬆與他人共享在XD、Photoshop、Illustrator和Lightroom等應用程式創建的檔案或資產。

▲ 撰寫郵件時，在視窗底部尋找Creative Cloud的標誌，即可開啟插件的檔案瀏覽器。（Adobe官網圖片）

安裝或啟用後，用家即可在Gmail撰寫郵件的視窗底部尋找Creative Cloud的標誌，單擊標誌即可開啟插件的檔案瀏覽器，尋找檔案或資產，以縮圖的形式附加至郵件，並以動態連結與Creative Cloud檔案動態同步。當前版本支援與他人分享Creative Cloud的同步檔案、Creative Cloud Libraries及在行動裝置創作的共用連結。

另外，用家亦能直接將郵件附件同步至Creative Cloud賬戶，包括普通附件或者使用附加插件創建的Creative Cloud共用連結。只要打開Gmail郵件後，在右欄啟用Creative Cloud應用程式的標誌，從面板選擇需要儲存到Creative Cloud賬戶的檔案即可。檔案大小則以100MB為上限。

責任編輯：姚慧儀