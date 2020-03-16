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【美國減息】為何等不了本周議息：疫情殺得措手不及

環球經濟金融 16:51 2020/03/16

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【新冠肺炎疫情 美國減息1厘懶人包】等不了本周議息會 疫情爆發超乎意料

美國聯儲局在新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情全球大流行下，突然大幅緊急減息1厘，更推出7000億美元量化寬鬆（QE）。是次美國減息令利率下限降至零厘，美國重回零利率時代。聯儲局本周快舉行議息會議，惟數天時間也等不了就大幅減息1厘，凸顯新冠肺炎疫情爆發規模超乎歐美預料，而且疫情對經濟真正衝擊顯現需時，令聯儲局覺得美國減息救市早好過遲。

美國聯儲局做了甚麼？

聯儲局在美國周日（15日）緊急減息1厘，將聯邦基金利率區間下調至0至0.25厘，重回2008年金融海嘯後最低水平。

這是聯儲局繼3月3日以來，兩周內第2度未有舉行議息會下緊急減息，上次減幅為0.5厘。

聯儲局同時宣佈推出7000億美元（5.46萬億美元）量化寬鬆計劃，其中5000億美元用於購買美國國債，另外2000億美元購買按揭抵押債券。

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聯儲局為何再次緊急減息？

聯儲局在聲明中表示，新冠肺炎疫情會在短期內衝擊經濟活動，並對經濟展望構成風險。聯儲局預期美國息口會維持目前水平，直至有信心經濟已消化近期事件影響。

聯儲局雖然繼續稱美國經濟數據表示穩健，但形容美國經濟已進入具挑戰的階段（challenging period）。

聯儲局本周還會議息？

是的。聯儲局3月議息會議會於本周二及周三（17及18日）舉行，結果會在香港時間周四（19日）凌晨公佈，聯儲局屆時會提供最新經濟和利率展望。

市場原本預期，聯儲局屆時才會減息1厘抗疫救市。

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為甚麼等不及這幾天就減息？

這就是耐人尋味的地方。新冠肺炎疫情在歐美急劇大爆發，規模和速度看來都超乎歐美國家政府所料。疫情對經濟真正衝擊還未顯現，難以判斷，惟民眾和市場都不會等待衝擊到來時才有所行動。

美股上周已出現巨幅波動踏入熊市，美國在過去周末也因為疫情頒佈緊急狀態，相信更令聯儲局察覺勢色不對，故在第一時間出重手，減息至零並推量寬，嘗試穩住市場。

可以說，聯儲局果斷減息至零，一是為了盡早增加市場資金流動性撐經濟，二是盡早增加政府推出財政措施刺激經濟的壓力，而政府財政刺激可謂最能改善市場氣氛。

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疫情對經濟真正衝擊何時顯現？

或者要等上數月。中國疫情在1月底農曆新年前爆發，今年首兩個月經濟數據現在才出爐，消費、工業、投資「三駕馬車」均嚴重放緩。

如今歐美疫情大爆發才剛剛開始，即使是樂觀估計也相信至少要1個月才有望受控，歐美封城經濟停頓還會維持一段時間。

而且中國工廠早前停工，還需時間才會變才對歐美民眾消費的打擊。因此可以預期，歐美第2季經濟數據才見疫情衝擊真章。

市場對美國減息收貨嗎？

聯儲局這樣十萬火急不按常規出手減息，看來進一步加深了市場對疫情經濟衝擊憂慮。

美國利率區間下限已降至零厘，亦意味聯儲局減息彈藥基本上已經耗盡，減無可減。

美國減息1厘後，美股期指跌幅達5%，達到期指跌幅底限，道指期貨跌逾1000點，並一直維持觸限水平。

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美國會推行負利率嗎？

聯儲局進一步減息至負值機會較微。

美國有別於歐元區及日本，向來較為抗拒負利率政策。歐洲央行及日本央行推行負利率多時，兩地經濟未見起色，反而更變相增加銀行業負擔，前車可鑑。

聯儲局主席鮑威爾周日也重申，負利率政策並不適合美國，聯儲局會以其他工具維持市場流動性。

聯儲局還有甚麼工具救市？

除了量化寬鬆和今次下調之聯邦基金利率，聯儲局今次亦與歐元區、日本、英國、加拿大、瑞士央行聯手，確保全球美元流動性充裕。

不過問題是，央行財政政策極其量只能提振市場需求，並無法解決疫情令多國經濟活動停頓、生產中斷這供給側問題，因此真正疫情救市少不了政府財政政策。

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