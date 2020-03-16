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滙豐9厘「息誘」 散戶「千人操」撈底未停手

金融經濟 16:20 2020/03/16

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美國聯儲局突然減息1厘，並重啟7,000億美元的量寬計劃，儲局接連出手減息，反令市場憂慮經濟惡化，環球股市急挫，港股午後挫曾逾千點，惟散戶愛股滙豐 （00005） 於低位仍現「千人操」護盤。盈富基金 （02800） 及阿里巴巴 （09988） 亦有「千人操」撈底。

滙豐今日低見曾低見43.6元，全日收報43.8元，跌4.2%。全日成交額40億元。 隨着股價持續下滑，滙豐現價股率已高達9厘，吸引散戶撈底。於下午3時半許，滙豐於43.5元的價位出現「千人操」，有1,000個買盤掛出，合共220萬股，涉資近億元。

 

盈富阿里同現「千人操」

港股午後重挫，恒指瀉逾千點，曾失守23000關，散戶亦湧入追縱恒指的盈富基金 （02800） 。於盈富基金23元的價位，有1,200個買盤掛出，合共400萬股，涉資亦近億元。盈富基金最終收報23.5元，跌3.5%，成交額28億元。 

 

今日焦點科網股亦受壓，其中阿里巴巴 （09988） 亦一度跌9%，低見178元。阿里受壓，亦見有散戶「千人操」撈底。

相關文章：【阿里巴巴股價】阿里巴巴大戶散戶齊守招股價　179元「千人操」瞬間消化

責任編輯：錢家鋒

香港股票 減息 阿里巴巴－SW（09988） 滙豐控股（00005）
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