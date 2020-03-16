【美國減息】緊急減息+量化寬鬆要點解讀？一文睇晒基金券商點分析（第二版）

▲ 【美國減息－零息新時代】緊急減息+量化寬鬆要點解讀？一文睇晒基金券商點分析

美國突然第二度「緊急性」減息，同時又再推量化寬鬆（QE），令環球市場飽受震盪，恒指更大插超過1000點。究竟連番舉動對市場有甚麼影響？投資者又應該如何解讀？本網綜合多家基金及券商意見，幫助大家一文看清：

（第二版新增瑞銀財管及富達看法）

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高盛

高盛將自1970年以來出現的22次熊市，區分為周期性、結構性及事件性三大類別。現時由肺炎病毒引發的熊市由事件主導，若疫情觸發全球經濟衰退，將會變成周期性事件。「過去兩次由事件主導的熊市，持續約5個月，期間股市回落約25%。周期性熊市的回落幅度相若，但持續時間較長，平均約6個月，而目前情況來看，熊市持續時間可能較長。」

高盛建議投資者可繼續持有三類股份：（1）具有穩定收入及銷售往績、今明兩年盈利可見度較高的股份；（2）受惠於中國政策放寬的股份，如工業、房地產等；（3）股息率長期穩定的股份。

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宏利投資管理

宏利投資管理首席經濟師Frances Donald認為，聯儲局救市措施未必能避免美國經濟衰退發生，但可支持信貸渠道及確保美國國債市場健康運作，防止嚴重金融危機出現。

Frances Donald續稱，聯儲局有可能尋求國會批准，允許當局購買信貸及股票，做法亦與日本央行相同；雖然聯儲局主席鮑威爾在周日記者會上未有正面回應此問題，但不排除當局今年出招的可能性。不過，她認為聯儲局將不會實行負利率，至少不會在本周期推行。

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摩根資管

摩根資產管理環球市場策略師朱超平表示，減息兼QE反映聯儲局高度關注股票和債券市場的流動性緊縮，故試圖防範信貸市場出現沖擊。

他續指，美國對疫情的防控還處在較早的階段，此時利率已下降至零，可能導致市場開始擔憂聯儲局還有多少子彈可以在未來使用，而疫情對服務業造成衝擊，以及油價下行對能源行業的影響，有可能逐漸顯現，或加劇美國經濟短期衰退的風險，並造成市場的大幅波動。

他又稱，聯儲局降息為人民銀行提供空間可進一步寬鬆，但也需要關注經濟展望下修的風險。投資者普遍預期中國經濟增速將在第二季度出現V型反轉，但隨著全球疫情惡化以及防控措施升級，中國經濟面臨的外部風險正在上升，經濟增速反轉的幅度可能受到壓制，對股票市場造成壓力。

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Saba Capital

知名基金經紀 Boaz Weinstein旗下 對沖基金 Saba Capital Management於3月份錄得33%的回報，今年累計回報已達到67%。 Boaz Weinstein更發出警告「經濟衰退將導致更嚴重的債務違約率」，做淡高收益債券的收入會比做好更佳。

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瑞銀財管

瑞銀財富管理全球首席投資總監Mark Haefele參考美國上周撥款500億美元抗擊疫情舉動後，美股即時反彈的經驗來看，市場對於緩解病毒傳播的針對性政策措施反應正面，但對減息等一般性措施的反應不佳。

Haefele又指，美元「由來已久的息差優勢已消退」，美元今年將持續走軟，歐元兌美元至2020年12月底的預測值為1.19。

他建議，長綫投資者可趁股市回調，建倉長期主題，包括第四次工業革命、數碼化、人口高齡化、醫療科技、基因療法；另外留意高息股和美國高息企業債。短期而言，除了持有黃金和長期美債，Haefele籲透過賣出看跌期權，「保持在下跌時逢低建倉的機會」，同時採平均入市策略。

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富達國際

富達國際亞太區首席投資官Paras Anand認為，美國及其他成熟經濟體，中期將推出更多財政政策刺激經濟，惟同時間人行卻未必跟隨外圍劇本，把息口下調至零的水平。Anand解釋，內地經濟活動今年初經歷低潮後，已現見底跡象，且去年內地已顯示其政策推行哲學與其他央行有所不同。

「過去十三個月，中國在應對中美貿易影響昤，傾向結合更廣泛的財政及貨幣政策來支持經濟。」

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