【港產口罩】國藥科技SPT Mask今日12時10分取籌 首輪25萬個配額已派完

國藥科技 （08156） 旗下SPT Mask在其Facebook將於今天（3月17日）12時10分，網上預售三款香港製造的口罩套裝，首輪配額25萬個，需要在「NoQ網上預購系統」辦理。領籌網址：https：//sptmask.noq.com.hk/pending

截止下午12時20分，25萬個籌號已派發完畢。

是次預售三款口罩套裝，分別為三層過濾口罩、N95標準醫護級口罩、N95標準醫護級口罩+三層過濾口罩。

1.三層過濾口罩： 一盒售價125元，共50個。限購2至3盒。預計首批出貨日期為4月初。 2.N95標準醫護級口罩： 有2款供選擇，分別為一盒20個，售價660元；及一盒50個，售價1500元。限購1至2盒。預計首批出貨日期3月27日。 3.N95標準醫護級口罩+三層過濾口罩： 一套售價1700元，包括1盒50個裝的N95標準醫護級口罩，及2盒三層過濾口罩（每盒50個裝）。限購1套。預計4月初出貨。

SPT MASK預購步驟：

領籌方式：

1. 於SPT Mask公布時間進入領籌網址。

2. 輸入電郵登記，及選擇訂購的套裝。

3. 每次領籌只可選擇一種套裝，及每個電郵只可以領取每種套裝一次籌號。

4. 所有填寫的資料必須正確，如有任何錯誤、遺漏或無法辨識所輸入資料等情況，您的登記將有機會自動作廢。

5. 耐心等待結果。

6a. 若能成功領籌，會轉到成功領籌頁面，成功獲得籌號。

6b. 若未能成功領籌（派完所有籌），會轉到未能成功頁面。

購買方式：

1. 成功領籌後，SPT Mask將會以電郵發放專屬購買連結及購買碼。該購買碼只能使用一次，購買所選擇的套裝。

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