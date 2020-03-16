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【美國減息】宏利投資管理：聯儲局救市措施未必能避免美國經濟衰退

金融經濟 15:26 2020/03/16

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宏利投資管理：聯儲局救市措施未必能避免美國經濟衰退

美國聯儲局再次突然減息，並推出新一輪量化寬鬆措施，涉資最少7000億美元。宏利投資管理首席經濟師Frances Donald認為，聯儲局救市措施未必能避免美國經濟衰退發生，但措施料支持信貸渠道及確保美國國債市場健康運作，防止嚴重金融危機出現，相信聯儲局仍有彈藥，預期當局在未來數周將推出更多措施，包括仿傚日本央行，控制孳息曲線。

Frances Donald指，經濟可能面對的衰退規模，比單純因為新型冠狀病毒引發的衰退還要大，政策制定者推出的措施是為免潛在信貸危機發生。「聯儲局明顯想避免2008年翻版出現，設法令目前經濟保持像2001年般的衰退，好讓經濟迅速反彈。」

她稱，聯儲局已提出幾乎所有可動用在挽救市場及經濟的工具，預期聯儲局將推出商業票據擔保，支持企業信貸市場，並同聯儲局可能將仿傚日本央行，實行控制孳息曲線。「雖然我們不可能知道聯儲局選擇10年期還是其他年期作為控制目標，但可能藉此令孳息曲線變得陡峭。」

Frances Donald續稱，聯儲局有可能尋求國會批准，允許當局購買信貸及股票，做法亦與日本央行相同；雖然聯儲局主席鮑威爾在周日記者會上未有正面回應此問題，但不排除當局今年出招的可能性。不過，她認為聯儲局將不會實行負利率，至少不會在本周期推行。

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