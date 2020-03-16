【墨西哥疫情】總統立壞榜樣 擁抱人群親吻孩子  

墨西哥政府強調保持個人衛生，敦促公眾之間保持距離之際，墨西哥總統洛佩斯（Andres Manuel Lopez Obrador）卻未能以身作則，甚至展示何謂「防疫壞榜樣」。洛佩斯上周六（14日）在集會上與民眾會面，當眾擁抱支持者並親吻他們的孩子。

墨西哥總統洛佩斯在周末繼續忙於在墨西哥各地集會的繁忙日程，遊覽了格雷羅州的西南部城鎮。在集會時，他更與數十人握手和擁抱，甚至親吻支持者的孩子。有衛生專家對總統擁抱支持者並親吻他們的孩子的景象表示震驚，認為他樹立了一個壞榜樣。

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墨西哥與美國和中美洲大部分地區相比，墨西哥並未採取任何有效的遏制冠狀病毒的旅行遏制措施，而是選擇了侵入性較小的方法。儘管如此，衛生部官員還是在上周六開始加強旨在遏制措施，提出「健康距離」（Sana Distancia）倡議，鼓勵公眾保持距離避免相互感染。

墨西哥衛生部官員里科爾特斯（Ricardo Cortes）上周日（15日）表示：「這是社會上的距離，是保持我們健康的距離。」墨西哥新冠肺炎累計53宗病例，墨西哥媒體周日發布有關該國首例冠狀病毒死亡病例，指商人庫裡（Jose Kuri）已死亡。

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責任編輯：曾子龍

