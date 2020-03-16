【熊市來襲】對沖基金Saba Capital本月賺33%「經濟衰退令債務違約上升」

▲ Boaz Weinstein警告，未來債務違約率會上升。

全球股市陷入熊市，美股道指連日暴挫千點。惟知名基金經紀 Boaz Weinstein旗下 對沖基金 Saba Capital Management於3月份錄得33%的回報，今年累計回報已達到67%。 Boaz Weinstein更發出警告「經濟衰退將導致更嚴重的債務違約率」，做淡高收益債券的收入會比做好更佳。

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Boaz Weinstein以擅長衍生品交易見稱，2012年時其基金Saba透過信貸違約掉期合約(CDS)交易，成功「賭贏」華爾街大行令外界震驚，目前該基金 旗下資產達17億美元。

Boaz於致投資者信中顯示，儘管疫情導致市場巨幅震盪，但Saba對沖基金中的1Tail Fund表現驚人，3月份收益超99％，全年累計收益超過175％。Boaz在信中警告︰「投資者需要為市場的急劇下跌做好準備。」

他又表示，銀行規避風險的謹慎程度令他震驚，上周許多銀行都不願替客戶交易高收益債券。

Saba能夠賺取高額回般，其實並不是因為做淡美股。據Boaz，很多銀行問Saba是否願意參與撮合高收益債券交易，讓銀行能夠以中介而非委託人身份交易高收益債券，以規避風險。他表示，這種交易非常賺錢，亦令其基金回報大增。

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