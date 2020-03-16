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港交所：將檢討海外公司來港上市制度及新股交收周期

金融經濟 14:12 2020/03/16

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港交所計劃檢討上 市發行人的購股權計劃制度、海外公司來港上市制度及新股交收周期等。（資料圖片）

香港交易所 （00388） 發布最新一份上市委員會報告，聯交所準備就多項議題徵詢市場意見，包括檢討上市發行人的購股權計劃制度，以及就檢討聯交所的紀律權力及制裁選項諮詢市場意見，同時將考慮要求發行人在網上展示文件，讓公眾有更多渠道查閱發行人的資料，提高透明度及便利投資者作出投資決定。

去年共9間未有盈利生物科技公司掛牌

報告亦回顧去年根據《上市規則》新章節掛牌的股份，去年合共有10家公司根據新上市章節上市，佔全年集資總額37%，當中包括9家未有盈利生物科技公司，以及首家來港第二上市的阿里巴巴 （09988） ，該股亦是去年香港市場集資額最高的公司。

上市主管陳翊庭表示，今年的工作重點包括檢討海外公司來港上市的制度，以便利海外公司來港上市，讓香港市場的投資者有更多投資機會，亦會檢討如何優化新股價格發現程序及市場基建，例如新股交收周期，確保香港能保持競爭優勢。

另外，聯交所去年亦就檢討《環境、社會及管治（ESG）報告指引》諮詢市場意見，並建議作出調整，改善上市發行人的ESG管治和披露框架，及推出兩個ESG網上培訓課程，而為提升聯交所的決策架構，去年亦設立全新的獨立覆核委員會，以覆核上市委員會的決定。

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責任編輯：趙偉津

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