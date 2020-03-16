【美國減息】金管局半年內兩度下調逆周期緩衝資本　解構CCyB起源

▲ 香港金管局今日再將逆周期資本緩衝比率，由2%下調至1%。圖為金管局總裁余偉文。（資料圖片）

美國聯儲局再度出手，議息前緊急降息1厘。香港雖然未有銀行跟隨減息，滙豐更率先「企硬」維持利率不變，而香港金管局就下調逆周期緩衝資本比率（CCyB）至1%，是半年內第二度調整比率，以加大支持經濟力度。到底甚麼是CCyB？

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金管局上一次調整逆周期緩衝資本比率，就數到2019年10月14日，當時將比率由原定的2.5%，下調至2%，當局預計放水2000億至3000億元。

假設銀行貸款組合結構基本不變，按照今次降幅推算，則釋放約4000億至6000億元額外放貸額度。

金管局過去調整CCyB一覽

宣布調整日期 生效日期 CCyB 2020年3月16日 1% 2019年10月14日 2% 2018年1月10日 2019年1月1日 2.5% 2017年1月27日 2018年1月1日 1.875% 2016年1月14日 2017年1月1日 1.25% 2015年1月27日 2016年1月1日 0.625%

CCyB原意為銀行未雨綢繆

逆周期緩衝資本比率是俗稱「巴三」的《巴塞爾協定III》監管資本架構中的組成部分，2016年起在全球同時推行。旨在提高銀行體系的抗震能力，應付信貸持續高速增長累積的系統性風險，避免重現金融危機風險、保持金融穩定。

簡單而言，有關的資本要求，目標是在經濟環境理想時，銀行先行預留更多緩衝資本、提升抗震力，以應付經濟下行時釋放資本甚至吸收虧損，而不是將風險擴大。

在釐定CCyB時，香港金管局會因應（i）信貸與本地生產總值（GDP）的比率相對長期趨勢的差距，以及（ii）住宅物業價格與租金比率相對長期趨勢的差距作為「緩衝資本參考指引」，從而得出初步釐定指引。

金管局化之後會再因應最新經濟情況、宏觀金融情形等因素，從而釐定實際的逆周期緩衝資本比率。

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