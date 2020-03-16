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【新股IPO】生興暗盤最多升60% 九尊數字互娛微升2.2%至跌5.9% （內附各交易場表現）

金融經濟 18:35 2020/03/16

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生興控股及九尊數字互娛將於明日掛牌，2股今日暗盤1升1跌。（資料圖片）

全球股市陷入技術性熊市，拖累新股市場氛圍。明日掛牌的2新股暗盤1升1跌，其中生興控股開市 （新上市編號：01472） 報捷，於3大暗盤交易場升52%至60%，九尊數字互娛 （新上市編號：01961） 則跌5.9%至升2.2%。

值得注意的是，九尊數字互娛早前因股市波動以及近期中國的不利公共衛生發展，啟動靈活定價機制下調發售價，最終定價為每股1.35元，低於招股價區間下限10%，集資所得款項減少至約1億元。 

2新股於3大暗盤交易場表現：

生興控股 （新上市編號：01472）
暗盤交易場 最高價（元） 收報（元） 較招股價變幅 每手賬面賺/蝕（元）
富途 0.8 0.8 60% 1500
輝立 0.88 0.77 54% 1350
耀才 0.8 0.76 52% 1300
九尊數字互娛 （新上市編號：01961）
暗盤交易場 最高價（元） 收報（元） 較招股價變幅 每手賬面賺/蝕（元）
耀才 1.31 1.3 -3.7% -100
輝立 1.38 1.38 2.2% 60
富途 1.3 1.27 -5.9% -160

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責任編輯：趙偉津

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