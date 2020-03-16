【新股IPO】生興暗盤最多升60% 九尊數字互娛微升2.2%至跌5.9% （內附各交易場表現）

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全球股市陷入技術性熊市，拖累新股市場氛圍。明日掛牌的2新股暗盤1升1跌，其中生興控股開市 （新上市編號：01472） 報捷，於3大暗盤交易場升52%至60%，九尊數字互娛 （新上市編號：01961） 則跌5.9%至升2.2%。
值得注意的是，九尊數字互娛早前因股市波動以及近期中國的不利公共衛生發展，啟動靈活定價機制下調發售價，最終定價為每股1.35元，低於招股價區間下限10%，集資所得款項減少至約1億元。
2新股於3大暗盤交易場表現：
|生興控股 （新上市編號：01472）
|暗盤交易場
|最高價（元）
|收報（元）
|較招股價變幅
|每手賬面賺/蝕（元）
|富途
|0.8
|0.8
|60%
|1500
|輝立
|0.88
|0.77
|54%
|1350
|耀才
|0.8
|0.76
|52%
|1300
|九尊數字互娛 （新上市編號：01961）
|暗盤交易場
|最高價（元）
|收報（元）
|較招股價變幅
|每手賬面賺/蝕（元）
|耀才
|1.31
|1.3
|-3.7%
|-100
|輝立
|1.38
|1.38
|2.2%
|60
|富途
|1.3
|1.27
|-5.9%
|-160
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責任編輯：趙偉津