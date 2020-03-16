  • 22°C
香港時間 : 2020316日 (一) 17:13
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【新股IPO】生興暗盤升40%至46% 九尊數字互娛跌11.1%至14.1% （內附各交易場表現）

金融經濟 16:32 2020/03/16

分享：

生興控股及九尊數字互娛將於明日掛牌，2股今日暗盤1升1跌。（資料圖片）

全球股市陷入技術性熊市，拖累新股市場氛圍。明日掛牌的2新股暗盤1升1跌，其中生興控股開市 （新上市編號：01472） 報捷，於3大暗盤交易場升40%至46%，九尊數字互娛 （新上市編號：01961） 則跌11.1%至14.1%。

值得注意的是，九尊數字互娛早前因股市波動以及近期中國的不利公共衛生發展，啟動靈活定價機制下調發售價，最終定價為每股1.35元，低於招股價區間下限10%，集資所得款項減少至約1億元。 

2新股於3大暗盤交易場表現：

生興控股（新上市編號：01472）
暗盤交易場 現報（元）* 較招股價變幅 每手賬面賺/蝕（元）
輝立 0.7 40% 1000
耀才 0.71 42% 1050
富途 0.73 46% 1150

 

九尊數字互娛（新上市編號：01961）
暗盤交易場 現報（元）* 較招股價變幅 每手賬面賺/蝕（元）
富途 1.16 -14.1% -380
輝立 1.2 -11.1% -300
耀才 1.2 -11.1% -300

*截至下午4時17分

相關文章：【新股IPO】諾誠健華錄121億抽飛 今午截止認購（附上市時間表）

相關文章：【新股IPO】蜆殼電業暫緩上市

相關文章：【新股IPO】MBV今起招股 每手入場費2,222元

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

責任編輯：趙偉津

香港股票 集資 IPO
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【入境限制】泰國實施入境隔離14日政策　包括中港澳韓等旅客
【入境限制】泰國實施入境隔離14日政策　包括中港澳韓等旅客
【環球股災】美股熔斷後港夜期倒升103點　滙豐外圍跌至48.2元（不斷更新）
【環球股災】美股熔斷後港夜期倒升103點　滙豐外圍跌至48.2元（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【滙豐股價】滙豐前員工拆解　前CEO突然辭職原因（下集）
【滙豐股價】滙豐前員工拆解　前CEO突然辭職原因（下集）
【澳洲隔離】港人外遊入境限制　一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十九版）
【澳洲隔離】港人外遊入境限制　一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十九版）
【滙豐控股】滙豐股價除淨後外圍一度跌穿50元　要入貨？
【滙豐控股】滙豐股價除淨後外圍一度跌穿50元　要入貨？