【新股IPO】生興暗盤升40%至46% 九尊數字互娛跌11.1%至14.1% （內附各交易場表現）

▲ 生興控股及九尊數字互娛將於明日掛牌，2股今日暗盤1升1跌。（資料圖片）

全球股市陷入技術性熊市，拖累新股市場氛圍。明日掛牌的2新股暗盤1升1跌，其中生興控股開市 （新上市編號：01472） 報捷，於3大暗盤交易場升40%至46%，九尊數字互娛 （新上市編號：01961） 則跌11.1%至14.1%。

值得注意的是，九尊數字互娛早前因股市波動以及近期中國的不利公共衛生發展，啟動靈活定價機制下調發售價，最終定價為每股1.35元，低於招股價區間下限10%，集資所得款項減少至約1億元。

2新股於3大暗盤交易場表現：

生興控股（新上市編號：01472） 暗盤交易場 現報（元）* 較招股價變幅 每手賬面賺/蝕（元） 輝立 0.7 40% 1000 耀才 0.71 42% 1050 富途 0.73 46% 1150

九尊數字互娛（新上市編號：01961） 暗盤交易場 現報（元）* 較招股價變幅 每手賬面賺/蝕（元） 富途 1.16 -14.1% -380 輝立 1.2 -11.1% -300 耀才 1.2 -11.1% -300

*截至下午4時17分

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責任編輯：趙偉津