【新股IPO】生興暗盤升40%至46% 九尊數字互娛跌11.1%至14.1% （內附各交易場表現）
金融經濟 16:32 2020/03/16
全球股市陷入技術性熊市，拖累新股市場氛圍。明日掛牌的2新股暗盤1升1跌，其中生興控股開市 （新上市編號：01472） 報捷，於3大暗盤交易場升40%至46%，九尊數字互娛 （新上市編號：01961） 則跌11.1%至14.1%。
值得注意的是，九尊數字互娛早前因股市波動以及近期中國的不利公共衛生發展，啟動靈活定價機制下調發售價，最終定價為每股1.35元，低於招股價區間下限10%，集資所得款項減少至約1億元。
2新股於3大暗盤交易場表現：
|生興控股（新上市編號：01472）
|暗盤交易場
|現報（元）*
|較招股價變幅
|每手賬面賺/蝕（元）
|輝立
|0.7
|40%
|1000
|耀才
|0.71
|42%
|1050
|富途
|0.73
|46%
|1150
|九尊數字互娛（新上市編號：01961）
|暗盤交易場
|現報（元）*
|較招股價變幅
|每手賬面賺/蝕（元）
|富途
|1.16
|-14.1%
|-380
|輝立
|1.2
|-11.1%
|-300
|耀才
|1.2
|-11.1%
|-300
*截至下午4時17分
相關文章：【新股IPO】諾誠健華錄121億抽飛 今午截止認購（附上市時間表）
相關文章：【新股IPO】蜆殼電業暫緩上市
相關文章：【新股IPO】MBV今起招股 每手入場費2,222元
追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】
責任編輯：趙偉津