YouTube手機程式版面更新　新增「探索」功能

▲ YouTube手機版近日更新版面，將原有的「發燒影片」功能，更改為「探索」功能。

YouTube是香港人重要的娛樂渠道之一，影片類型包羅萬有，但有時都會出現不知道要看什麼影片的情況。所以YouTube手機版近日更新版面，將原有的「發燒影片」功能，更改為「探索」功能。YouTube會根據用戶愛好，分類並推薦影片。

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YouTube上周發表名為「YouTube電話程式上的發燒影片功能變成探索」的文章網誌，宣布手機版YouTube已完成改版，將「發燒影片」部分更改為「探索」功能。新推出的功能將過去的發燒影片，分門別類歸類在不同的地方，一打開「探索」介面，就可看到不同的類別選項，分別為：發燒影片（Trending）、音樂（Music）、遊戲（Gaming）、電影（Films）、新聞（News）、學習（Learning）及時尚美容（Fashion & beauty）。但值得注意的是，並非所有類別都會出現在該版面中，YouTube會根據使用者習慣，顯示用家喜歡的種類。

▲ 並非所有類別都會出現在該版面中，YouTube會根據使用者習慣，顯示用家喜歡的種類，而小編的YouTube就出現五個類別的影片內容。

為了讓用戶更容易找到喜愛的內容，畫面亦會顯示「新秀創作者（Creator on the Rise）」及「新秀音樂家（Artist on the Rise）」，同時藉此提高小型創作者的關注度。

該網誌亦提到，YouTube「探索」早於2018年便開始測試，近日終於正式在Android及iOS設備上登陸。YouTube亦承諾，會根據用戶觀看習慣，推出更多不同類別的選項。

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責任編輯：曾曉汶