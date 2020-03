YouTube手機程式版面更新　新增「探索」功能

▲ YouTube手機版近日更新版面,將原有的「發燒影片」功能,更改為「探索」功能。

YouTube是香港人重要的娛樂渠道之一,影片類型包羅萬有,但有時都會出現不知道要看什麼影片的情況。所以YouTube手機版近日更新版面,將原有的「發燒影片」功能,更改為「探索」功能。YouTube會根據用戶愛好,分類並推薦影片。

>>>【YouTube黃標】YouTube CEO發表公開信 稱將重新評估「黃標」政策

>>>【YouTube黃標】一提肺炎就被黃標!YouTuber如何「上訴」保正常營利?

YouTube上周發表名為「YouTube電話程式上的發燒影片功能變成探索」的文章網誌,宣布手機版YouTube已完成改版,將「發燒影片」部分更改為「探索」功能。新推出的功能將過去的發燒影片,分門別類歸類在不同的地方,一打開「探索」介面,就可看到不同的類別選項,分別為:發燒影片(Trending)、音樂(Music)、遊戲(Gaming)、電影(Films)、新聞(News)、學習(Learning)及時尚美容(Fashion & beauty)。但值得注意的是,並非所有類別都會出現在該版面中,YouTube會根據使用者習慣,顯示用家喜歡的種類。

▲ 並非所有類別都會出現在該版面中,YouTube會根據使用者習慣,顯示用家喜歡的種類,而小編的YouTube就出現五個類別的影片內容。

為了讓用戶更容易找到喜愛的內容,畫面亦會顯示「新秀創作者(Creator on the Rise)」及「新秀音樂家(Artist on the Rise)」,同時藉此提高小型創作者的關注度。

該網誌亦提到,YouTube「探索」早於2018年便開始測試,近日終於正式在Android及iOS設備上登陸。YouTube亦承諾,會根據用戶觀看習慣,推出更多不同類別的選項。

>>>YouTube黃標惹爭議 官方解釋非針對某群組

>>>YouTube擬放寬廣告機制 允許創作者於影片賣廣告位

責任編輯:曾曉汶