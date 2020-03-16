德媒：特朗普搶購德國疫苗專利 擬用80億換美國專屬

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）已進入全球大流行，疫苗研發工作如火如荼。德媒報道，美國總統特朗普試圖以10億美元（約78億港元），購買由德國藥廠研發的疫苗專利；德國政府出手阻止，強調「非賣品」。美國官員駁斥報道誇大不實。

德國《周日世界報》（Welt am Sonntag），特朗普（Donald Trump）想買下德國生物科技公司CureVac研發的新冠肺炎疫苗專利，德國政府還價，爭取留住CureVac。

《世界報》（Die Welt）引述德國政府消息人士稱，特朗普出價「10億美元」，以取得「只屬美國」的疫苗。

美國駐德大使格雷內爾（Richard A. Grenell）在Twitter發文指，報道錯誤、誇大失實。美方有官員回應指，將繼續與有助疫情的公司磋商，尋求全球共享的解決方案。

德國衛生部發言人證實，德國政府對此疫苗專利十分感興趣，正與CureVac「進行深入交流」。

德國內政部長賽賀佛（Horst Seehofer）在新聞發布會上，被問到美方是否企圖拉攏這間德國公司。他僅稱，將在周一（16日）的危機委員會討論此事。

▲ 德媒報道，特朗普試圖以10億美元，購買由德國藥廠研發的疫苗專利。

記者：鄧燕君