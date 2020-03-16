父女檔馬拉松跑畢7大洲　疫境中勸勉港人

▲ 植永強（右）早前與女兒植詩雅（左）成功完成7日7大洲馬拉松挑戰賽，更有望打入健力士世界記錄。（黃建輝攝）

新冠肺炎肆虐，本港社會氣氛籠罩著負面情緒，但疫情下仍有激勵人心的正能量。一對本地父女，最近成功完成7日跑完全球7大洲馬拉松挑戰賽，更有望申請健力士世界記錄， 為港人增廣之餘亦希望幫港人打氣。

「7日7大洲7個馬拉松，聽上去已經是個極限挑戰。」投資達人植永強表示，自己從沒想過會再次參加這項賽事。他直言，最近香港受不少負面因素影響，於是很想給自己一個挑戰，後來受到員工福利平台BenePanda贊助，於是他以健力士世界記錄為目標，希望透過馬拉松，做一些正面的事，為港人帶來正能量。

<<【創業兵團】法女設網店闖港市場 貼身個人化服務吸客

<<【疫市營商】本土小店疫市突圍 靠有機＋女性護理

由決定參賽到正式開始，前後不到一個月，訓練時間亦十分緊湊。是次馬拉松挑戰賽與一般賽事不同，一星期内需到達不同地方，由首站南非，再到南極、澳洲、杜拜、巴西等國家。植永強回憶，印象最深刻的是溫度相差最大的兩個國家——南極及巴西。「南極一站最辛苦，因這次遇上強風，溫度也只得零下負25度。」面對極端天氣，加上路面積雪影響，更一度擔心女兒的身體狀況及承受程度。

現年13歲的植詩雅，參加比賽前只跑過一次10公里長跑，這次連續跑7個馬拉松，對她而言並非易事。在第二站南極途中，她一度想放棄，後來受到參賽者鼓勵，決定咬緊牙關堅持下去。植永強稱，是次參加比賽的感覺與3年前截然不同，當時跑一個全馬都感覺吃力，但現時無論在心態或生理上，都有很大信心。「這次攜女兒一同參加比賽，雖然她沒有太多長跑經驗，但她比我想象中更加堅強。」

▲ 植詩雅稱，參加比賽前只跑過一次10公里長跑，這次連續跑7個馬拉松，對她而言並非易事，但勇於與父親一起接受挑戰。（受訪者提供圖片）

與女兒成拍擋 感情變得更好

參與「7日7大洲」馬拉松挑戰後，植永強不但成功完成長跑目標，更有意外收獲，父女感情變得更好。「帶女兒跑遍7大洲，完全是意料之外的事情。」當初，植永強並沒有想過女兒竟成為自己的拍擋。疫情期間，早前政府宣佈全港學校停課，女兒因而有機會參加比賽。

在眾多參賽者中，植詩雅年紀最小，她更為自己立下目標，每日跑步速度都比之前一日有所提升。植永強笑稱，女兒性格與自己有幾分相似，都有好勝之心，更喜愛為訂立目標。連續7日的挑戰賽，只有父女二人，彼此更互相激勵，作為對方的動力來源之一，最後兩父女成功跑到最後一站。

自此之後，她對跑步產生興趣，最近更與爸爸及好友一同練跑，希望未來參加不同長跑比賽。植永強表示，現時他與女兒擁有共同話題，溝通比以前更多，是次與女兒一起參加極地馬拉松的經歷，有效增強兩人感情。

▲ 參加馬拉松挑戰賽後，兩父女產生不少共同話題，更會一同練跑，感情比以往變得更好。（黃建輝攝）

新冠肺炎持續在全球蔓延，不少港人處於惶恐之中，植永強鼓勵港人要勇於面對「疫境」，減少對疫情的憂慮。他認為，疫情始終有一天會消散，很多外在因素無法改變和控制，現階段盡量改變想法，讓心境變得更積極正面。「就如跑馬拉松過程中，難免會感到氣餒想放棄，但只要衝過這一刻，又會有新力量，促使自己繼續跑下去。」

跑步滿足感 難從職場獲取

他分享，跑馬拉松已有4年半時間，「因工作忙碌，每天都要處理大小事情，夜晚還要應酬，當初開始跑步只為醒酒及減壓。」每次結束工作應酬後，他都會到健身室跑步，後來慢慢養成習慣，更愛上長跑。跑步對於他而言，不但可以放鬆心情，更可獲得成就感及滿足感。「在職場上， 職級愈高責任愈大，就愈難在工作上獲得成就感。當完成一個項目後，的確會有很大滿足感，但與跑步獲得的滿足感不同。

植永強於4年前開始接觸馬拉松，自此開始熱愛長跑，更時常鼓勵身邊人嘗試跑步。他現於金融機構任首席區域總監，更積極在公司推動職場運動文化，鼓勵同事多做運動。

近年來，他曾與員工一同參加不同活動，例如斯巴達障礙賽，毅行者步行籌款活動，甚至與同事組隊遠征撒哈拉沙漠超級馬拉松。 他表示，未來仍然會把運動文化帶入公司，希望有更多同事願意突破自己，在運動中尋找樂趣。

記者：李寶如