高盛：亞洲熊市持續時間料較長　暫只有中資股及台股未入熊市

▲ 高盛指，若全球疫情未有受控跡象，熊市料會繼續。

美國聯儲局再突然減息，市場恐懼情緒增加，環球股市繼續大幅震盪。MSCI亞太區（日本除外）指數從1月17日的高位回落兩成，反映亞股進入技術性熊市。高盛指，亞股已跌穿2018年的低位，且只用了8個星期就抹去過去15周的升幅，同時跌幅相當全面，只有中國（H股及A股）及台灣暫時避過熊市。

高盛將自1970年以來出現的22次熊市，區分為周期性、結構性及事件性三大類別。現時由新型冠狀病毒肺炎引發的熊市是事件性主導，但若新冠肺炎疫情觸發全球經濟衰退，將會變成周期性事件。

「過去兩次由事件性主導的熊市，持續約5個月，期間股市回落約25%。周期性熊市的回落幅度相若，但持續時間較長，平均約6個月，而目前情況來看，熊市持續時間可能較長。」

亞股的走勢與環球經濟增長、美息及油價變化相若，中國股市特別是A股能夠跑贏全球，大部分原因與市場預期中央會推出更多刺激經濟政策，支持經濟回穩有關。

相關文章：【金價走勢】張憶東︰環球似2008年金融危機 警惕陷第三的「火海」階段

高盛指，現時亞股預測市盈率約12點，市帳率約1.4倍，MSCI亞太區指數現值較該行更新的目標，潛在升幅約12%。不過，若全球疫情未有受控跡象，熊市料會繼續。

由於環球經濟增長及企業盈利下行風險較大，高盛建議投資者可繼續持有三類股份：（1）具有穩定收入及銷售往績、今明兩年盈利可見度較高的股份；（2）受惠於中國政策放寬的股份，如工業、房地產等；（3）股息率長期穩定的股份。

相關文章：【班資回美？】美股急挫中港市場成提款機 四大指標拆解資金流向