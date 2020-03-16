【美國減息】儲局再緊急減息1厘　渣打：未見P有調整需要（第二版）

▲ 美國聯儲局再減息1厘，財資界估計港銀今次會有跟減壓力，但幅度可能只有0.125厘或0.25厘。（資料圖片）

美國聯儲局議息前再減息1厘，並預告將重啟量寬。龍頭銀行滙豐 （00005） 中午率先公布維持最優惠利率（P）不變，而中銀香港 （02388） 及渣打香港則亦未公布。

渣打大中華區高級經濟師劉健恆表示，現時仍未見港銀有迫切需要調整P，直言跟減的「可能性較低」。他解釋，由於聯儲局的息率已降至0%至0.25%，若美國已減定、息率不會再減低，不見香港銀行有壓力去調整息率。

劉健恆又謂，由於聯儲局兩次降息幅度大，而且預計會維持一段長時間，估計港元拆息大幅反彈的空間非常有限。

光大銀行香港分行金融市場部總經理兼聯席主管顏劍文表示，聯儲局兩周內合共減息1.5厘至接近0水平，時間較市場預期更快。他續指，由於港滙與美元掛鉤，港銀確實有跟減壓力，但幅度可能只有0.125厘或0.25厘。

但他補充，從今早1個月或以下的港元拆息不跌反升看來，反映港元市場資金因相對緊張，而未有跟隨美息調整，港銀亦可能因此而暫時維持息口不變。

綜合以上因素，他預期大型零售銀行內部對息率調整的討論都會「幾激烈」。

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