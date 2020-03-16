【新冠肺炎】美生物公司研家中檢測工具　30分鐘可知結果

▲ Rothberg透露，他們所研發的家庭檢測工具，會先要求用家用棉棒從鼻子或嘴巴採集黏膜細胞，然後再依次序浸入三個試管中，觀察不同試管所產生的化學反應。

世界衛生組織（WHO）日前宣布，新冠肺炎已成全球大流行，疫情發展充滿變數。要控制疫情，全球各國都應加速病毒檢測工作，避免隱形病人在到處遊走，令社區爆發加劇。美國一間生物公司創辦人日前表示，打算建立一套家中檢測工具，民眾可以透過工具判斷自己是否感染新冠病毒。

獲稱為「生物科技界Steve Jobs」的美國生物公司454 Life Sciences，其創辦人Jonathan Rothberg日前透露，正計劃研發一套家庭檢測工具。他在Twitter上指：「我告訴我的團隊，中國人僅花了10天時間，就在興建了火神山醫院。因此，我們亦應該竭盡全力，去研發一套新冠病毒的檢測工具。」他又指，團隊目前正不眠不休工作，去實現目標。

▲ 美國生物公司454 Life Sciences創辦人Jonathan Rothberg日前透露，正計劃研發一套家庭檢測工具。（Twitter截圖）

Rothberg透露，他們所研發的家庭檢測工具，會先要求用家用棉棒從鼻子或嘴巴採集黏膜細胞，然後再依次序浸入三個試管中，觀察不同試管所產生的化學反應。如果試管中的液體顏色產生變化，即變成紅色，就證明感染了新冠病毒；若未受感染，液體就會變成其他顏色。但若液體未有任何變化，就代表檢測失敗。

該公司亦將研發相關的應用程式，用家可將試管的情況拍照，並上傳到該程式，從而獲取更多詳細資訊，而相關的檢測結果亦會自動傳送給當地公共衛生部門。

Rothberg指，此工具就像驗孕棒一樣，只需半個小時就能得出結果。目前正與製造商討論量產問題，他希望此工具能在全球廣泛使用。而價格方面，他指則稱希望能免費提供給負擔不起的市民，為有需要人士提供協助。

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責任編輯：曾曉汶