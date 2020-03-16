  • 22°C
香港時間 : 2020316日 (一) 14:14
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【新冠肺炎】美生物公司研家中檢測工具　30分鐘可知結果

科技 12:47 2020/03/16

分享：

Rothberg透露，他們所研發的家庭檢測工具，會先要求用家用棉棒從鼻子或嘴巴採集黏膜細胞，然後再依次序浸入三個試管中，觀察不同試管所產生的化學反應。

世界衛生組織（WHO）日前宣布，新冠肺炎已成全球大流行，疫情發展充滿變數。要控制疫情，全球各國都應加速病毒檢測工作，避免隱形病人在到處遊走，令社區爆發加劇。美國一間生物公司創辦人日前表示，打算建立一套家中檢測工具，民眾可以透過工具判斷自己是否感染新冠病毒。

獲稱為「生物科技界Steve Jobs」的美國生物公司454 Life Sciences，其創辦人Jonathan Rothberg日前透露，正計劃研發一套家庭檢測工具。他在Twitter上指：「我告訴我的團隊，中國人僅花了10天時間，就在興建了火神山醫院。因此，我們亦應該竭盡全力，去研發一套新冠病毒的檢測工具。」他又指，團隊目前正不眠不休工作，去實現目標。

美國生物公司454 Life Sciences創辦人Jonathan Rothberg日前透露，正計劃研發一套家庭檢測工具。（Twitter截圖）

Rothberg透露，他們所研發的家庭檢測工具，會先要求用家用棉棒從鼻子或嘴巴採集黏膜細胞，然後再依次序浸入三個試管中，觀察不同試管所產生的化學反應。如果試管中的液體顏色產生變化，即變成紅色，就證明感染了新冠病毒；若未受感染，液體就會變成其他顏色。但若液體未有任何變化，就代表檢測失敗。

該公司亦將研發相關的應用程式，用家可將試管的情況拍照，並上傳到該程式，從而獲取更多詳細資訊，而相關的檢測結果亦會自動傳送給當地公共衛生部門。

Rothberg指，此工具就像驗孕棒一樣，只需半個小時就能得出結果。目前正與製造商討論量產問題，他希望此工具能在全球廣泛使用。而價格方面，他指則稱希望能免費提供給負擔不起的市民，為有需要人士提供協助。

>>>【新冠肺炎】鐘南山研發咽拭子採樣智能機器人　減醫護病人交叉感染

>>>【新冠肺炎】微軟Bing團隊推出追蹤器　整理全球疫情消息

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【新冠肺炎】Lego砌出消毒機器人　台灣小學生研發40分鐘完成
2020/03/11
【新冠肺炎】Lego砌出消毒機器人　台灣小學生研發40分鐘完成
【新冠肺炎】FindDoc設註冊護士視像評估病徵　推抗疫資訊助Fact-check
2020/03/03
【新冠肺炎】FindDoc設註冊護士視像評估病徵　推抗疫資訊助Fact-check
【新冠肺炎】汽車公司研體溫探測車　AI偵測誤差不超0.2℃
2020/02/21
【新冠肺炎】汽車公司研體溫探測車　AI偵測誤差不超0.2℃
【武漢肺炎】阿里雲開發AI分析系統　助縮病例基因測試時間
2020/02/11
【武漢肺炎】阿里雲開發AI分析系統　助縮病例基因測試時間
武漢肺炎 美國 生物科技 疫情 Twitter 世界衞生組織 新冠肺炎 肺炎 全球大流行 化學

上一篇文章

中興通訊涉賄賂外國官員　遭美司法部調查

下一篇文章

【新冠肺炎】微軟Bing團隊推出追蹤器　整理全球疫情消息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】Facebook將禁止在平台銷售口罩及相關廣告訊息
【新冠肺炎】Facebook將禁止在平台銷售口罩及相關廣告訊息
【虛擬銀行】渣打旗下Mox年內投入服務　無號碼卡降被盜風險
【虛擬銀行】渣打旗下Mox年內投入服務　無號碼卡降被盜風險
【WhatsApp Dark Mode】WhatsApp推出黑暗模式　簡單設定即可啟用（附教學）
【WhatsApp Dark Mode】WhatsApp推出黑暗模式　簡單設定即可啟用（附教學）
舊版Android停安全更新支援　10億部裝置陷保安風險
舊版Android停安全更新支援　10億部裝置陷保安風險
10億部Android機陷保安風險　簡單步驟檢查Android設備更新（附教學）
10億部Android機陷保安風險　簡單步驟檢查Android設備更新（附教學）
第三代iPad Air或永久黑屏　Apple推免費換屏計劃
第三代iPad Air或永久黑屏　Apple推免費換屏計劃