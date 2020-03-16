南韓傳授抗疫之道：檢測是死亡率低關鍵

▲ 【南韓疫情】外長談抗疫 「檢測是死亡率低關鍵」

南韓疫情似乎已受控，外長康京和講南韓抗疫之道。她認為，廣泛檢測是國內新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎） 死亡率低的關鍵。她解釋，檢測是抗疫的中心，關乎「早期發現」（early detection），可減低進一步傳染的機會。她又稱，各國政府有責任「防範恐慌」。

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南韓連續2日的新增確診人數低於100人，康京和周日（15日）接受英國廣播公司（BBC）訪問時形容，南韓疫情趨勢穩定。

康京和指出，南韓政府很快認可衛生部門的檢測系統；中國公開病毒基因排序後，衛生部門與研究機構分享研究成果，企業隨即生產與檢測相關儀器和工具，整個檢測系統迅速成型。

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截至周一（16日）零時，南韓共有逾27萬人接受了病毒檢測。

根據港大醫學院，疫症死亡率可分為3種，分別是感染死亡率（累積死亡病例 ÷ 受感染人數）、發病死亡率 （累積死亡病例 ÷ 受感染發病病例）和住院死亡率 （累積死亡病例 ÷ 住院病例），差別在於分母（受感染人數、發病病例、住院病例）。分母上的限制，會導致估算與真實情形有落差。

疫情不斷擴大，全球反中國情緒高漲。康京和亦談及，政府如何應對民眾恐慌。她指，不僅南韓人，亞洲人也面對很多歧視，甚或身體上受攻擊，各國有責任採取行動制止；呼籲民眾根據科學證據而行動。

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▲ 南韓疫情似乎已受控，外長康京和講南韓抗疫之道。

記者：鄧燕君