【全球大流行】環球音樂行政總裁Lucian Grainge確診感染

▲ 騰訊牽頭的財團將收購環球音樂10%的股權。

新冠肺炎疫情不斷擴散，全球政商各界均無一倖免。據外媒報道，獲騰訊 （00700） 入股的全球最大唱片公司環球音樂主席兼行政總裁Lucian Grainge對新型冠狀病毒呈陽性反應，目前正在醫院接受治療。

據悉，Lucian Grainge在2月底在加州度假勝地棕櫚泉舉辦60歲生日派對，當日多位名人亦有參與，例如蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）及音樂經紀人Irving Azoff等人。

事實上，日前環球音樂宣布由於1名員工確診新冠肺炎，決定本月13日起關閉位於加州的總部辦公室，但當時並沒有透露是Lucian Grainge。

早前，環球音樂母公司Vivendi宣布，同意出售10%公司股權給騰訊牽頭的財團，預計交易於今年上半年完成。以公司300億歐元估值計，交易金額約30億歐元（約264億港元）。

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