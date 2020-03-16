  • 22°C
香港時間 : 2020316日 (一) 12:44
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【全球大流行】環球音樂行政總裁Lucian Grainge確診感染

金融經濟 12:13 2020/03/16

分享：

騰訊牽頭的財團將收購環球音樂10%的股權。

新冠肺炎疫情不斷擴散，全球政商各界均無一倖免。據外媒報道，獲騰訊  （00700） 入股的全球最大唱片公司環球音樂主席兼行政總裁Lucian Grainge對新型冠狀病毒呈陽性反應，目前正在醫院接受治療。

據悉，Lucian Grainge在2月底在加州度假勝地棕櫚泉舉辦60歲生日派對，當日多位名人亦有參與，例如蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）及音樂經紀人Irving Azoff等人。

事實上，日前環球音樂宣布由於1名員工確診新冠肺炎，決定本月13日起關閉位於加州的總部辦公室，但當時並沒有透露是Lucian Grainge。

早前，環球音樂母公司Vivendi宣布，同意出售10%公司股權給騰訊牽頭的財團，預計交易於今年上半年完成。以公司300億歐元估值計，交易金額約30億歐元（約264億港元）。

相關文章：騰訊音樂財團入股環球音樂最多20%　另擬買大中華環球唱片部份股權

【騰訊股價】NBA宣布停賽至少30日　騰訊繼續受累

【全球大流行】NBA球員及荷里活明星確診感染　NBA、E3等大型活動史無前例取消（有片）

【WFH】最受港人歡迎防疫金曲是…　JOOX：收聽次數急升40倍

【武漢肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

香港股票 騰訊控股（00700） 庫克 新冠肺炎 武漢肺炎 冠狀病毒 疫情 音樂

上一篇文章

【準備撈底？】花旗恒指年底目標27806點　料中港股市潛在升幅至少1成

下一篇文章

【新冠肺炎】澳門再出現新冠肺炎　濠賭股跌多股挫半成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【滙豐控股】滙豐股價除淨後外圍一度跌穿50元　要入貨？
【滙豐控股】滙豐股價除淨後外圍一度跌穿50元　要入貨？
【環球股災】美股熔斷後港夜期倒升103點　滙豐外圍跌至48.2元（不斷更新）
【環球股災】美股熔斷後港夜期倒升103點　滙豐外圍跌至48.2元（不斷更新）
【入境限制】泰國實施入境隔離14日政策　包括中港澳韓等旅客
【入境限制】泰國實施入境隔離14日政策　包括中港澳韓等旅客
【滙豐股價】滙豐前員工拆解　前CEO突然辭職原因（下集）
【滙豐股價】滙豐前員工拆解　前CEO突然辭職原因（下集）
【澳洲隔離】港人外遊入境限制　一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十九版）
【澳洲隔離】港人外遊入境限制　一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十九版）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）