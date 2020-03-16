【準備撈底？】花旗恒指年底目標27806點　料中港股市潛在升幅至少1成

▲ 新冠肺炎疫情在全球擴散，拖累環球股市急跌。

新冠肺炎疫情在全球擴散，環球央行輪流推出救市措施，股市未止跌之際，花旗發表報告料港股及A股今年底前潛在漲幅至少達10%。

花旗報告預測，港股及A股今年底前潛在漲幅至少達10%，因為目前香港市場估值不高，而預料中國將推出更多寬鬆政策，以支持經濟。報告指出，恒指年底目標位是27806點，對應16%的上行空間，國指目標位10623點，對應10%的上行空間。至於滬深300指數目標位4384點，對應13%的上行空間。該行指出，由於恒生潛在上升空間較國指多，原因是恒指包括較多新經濟股。

報告指，與其他國家相比，中國可能會率先走出疫情進入復甦，因為中國有很大空間刺激經濟，包括減息和其他刺激舉措，進而惠及A股，推薦跟中國有關的公司和新經濟板塊。該行推薦的A股包括用友網絡（滬：600588）、恆瑞醫藥（滬：600276）、廣聯達（深：002410）和圓通速遞（滬：600233）。

花旗推薦的港股則有阿里巴巴 （09988） 、中國生物製藥 （01177） 、高鑫零售 （06808） 、海螺水泥 （00914） （滬：600585）H股。

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