  • 22°C
香港時間 : 2020316日 (一) 17:13
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【美國減息1厘】港銀不跟減P　香港地產股倒升再倒跌（第二版）

金融經濟 16:49 2020/03/16

分享：

美國減息１厘後，香港地產發展商先跌後倒升，新鴻基地產早段升近3%「

美國議息前再減息1厘，並宣布重新量化寬鬆，港股今日全日反覆走弱，但美國大舉放水，令外界留意港元息口走向或有利本港樓市，本港地產股午市前轉強倒升。然而，本地龍頭銀行滙豐 （00005） 率先宣布維持最優惠利率（P）不變後，地產股午後升幅全失，再度轉跌。

新鴻基地產 （00016） 開市失守「紅底」後，倒升2.8%，但午後隨大市轉跌，全日跌1.2%，報100.8元，成交達10億元，股價跌幅仍較大市溫和。

本港4大龍頭地產發展商中，恒地 （00012） 收跌0.3%，報33.55元。新世界發展 （00017） 跌1.9%，報8.6元，同時持有系內部分英國資產的長實 （01113） 更跌2.26%，收報41.15元。

相關文章：【長和股價】瑞信狠劈長和目標價三成　股價再創重組後新低、息率曾見6厘
相關文章 ：【美國減息1厘】為何滙豐不跟減？

港元拆息暫未跟跌，但金管局總裁余偉文已預料港元拆息會相應下跌。

相關文章：【美國減息】金管局下調基本利率至0.86厘　余偉文：港元拆息勢跌（第二版）
相關文章：【港元拆息】美國大幅減息1厘　港元拆息不跌反升隔夜息升穿1厘

（第二版更新全日股價）

香港股票 恒基地產（00012） 長實集團（01113） 新世界發展（00017） 新鴻基地產（00016） 減息 量化寬鬆
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【入境限制】泰國實施入境隔離14日政策　包括中港澳韓等旅客
【入境限制】泰國實施入境隔離14日政策　包括中港澳韓等旅客
【環球股災】美股熔斷後港夜期倒升103點　滙豐外圍跌至48.2元（不斷更新）
【環球股災】美股熔斷後港夜期倒升103點　滙豐外圍跌至48.2元（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【滙豐股價】滙豐前員工拆解　前CEO突然辭職原因（下集）
【滙豐股價】滙豐前員工拆解　前CEO突然辭職原因（下集）
【澳洲隔離】港人外遊入境限制　一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十九版）
【澳洲隔離】港人外遊入境限制　一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十九版）
【滙豐控股】滙豐股價除淨後外圍一度跌穿50元　要入貨？
【滙豐控股】滙豐股價除淨後外圍一度跌穿50元　要入貨？