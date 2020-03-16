【美國減息1厘】港銀不跟減P　香港地產股倒升再倒跌（第二版）

▲ 美國減息１厘後，香港地產發展商先跌後倒升，新鴻基地產早段升近3%「

美國議息前再減息1厘，並宣布重新量化寬鬆，港股今日全日反覆走弱，但美國大舉放水，令外界留意港元息口走向或有利本港樓市，本港地產股午市前轉強倒升。然而，本地龍頭銀行滙豐 （00005） 率先宣布維持最優惠利率（P）不變後，地產股午後升幅全失，再度轉跌。

新鴻基地產 （00016） 開市失守「紅底」後，倒升2.8%，但午後隨大市轉跌，全日跌1.2%，報100.8元，成交達10億元，股價跌幅仍較大市溫和。

本港4大龍頭地產發展商中，恒地 （00012） 收跌0.3%，報33.55元。新世界發展 （00017） 跌1.9%，報8.6元，同時持有系內部分英國資產的長實 （01113） 更跌2.26%，收報41.15元。

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港元拆息暫未跟跌，但金管局總裁余偉文已預料港元拆息會相應下跌。

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（第二版更新全日股價）