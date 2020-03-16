【美國疫情】紐約公立學校關閉 110萬名學生停課

新型冠狀病毒肺炎在美國全境蔓延，紐約市擁有全美最大的的公立學校系統，紐約市長白思豪（Bill de Blasio）宣布於本周開始全市停課。這是該市為減緩冠狀病毒傳播而採取最具破壞性的措施，1,800所學校關閉，110萬名學生受到影響。

紐約市長白思豪周日（15日）表示：「這是在一百萬年內，我也想不到要做的事情。對於學校來說，這是一個極其痛苦的時刻。學校將在周一關閉，但將要求教師在本周報告工作，以便進行遠程學習課程。」

全市停課將改變110萬兒童，75,000名教師和超過100萬父母的生活和習慣。3月23日起紐約市學校將轉向遠程學習，至少直到4月20日，但關閉時間可能會更長。在家中沒有電腦的學生可以在本周向學校借用手提電腦。

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紐約州州長庫莫（Andrew M. Cuomo）周日表示，同屬紐約州的威徹斯特和長島的所有公立學校也將關閉。

公共衛生專家一致認為，有效的封閉措施必須持續，這可能需要幾個月的時間。學生們在家里或學校以外的其他地方聚會可能會降低關閉學校的效率。白思豪坦言不會說服青少年不要聚集。

許多學生的學習時間可能會落後數月，對於那些努力閱讀或剛剛開始改善學習狀況的學生來說，這是最壞的情況。大約2成學生有特殊需求，需要在學校獲得特殊的服務，這是無法在家中得到。

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責任編輯：曾子龍



